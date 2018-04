Kontrolirana atmosfera zagotavlja svežino in boljšo kakovost mesa

Oglasno sporočilo

Sveže meso je zaradi biološke sestave občutljivo na vplive iz okolja, s tem pa izgublja kakovost in druge atribute. Pri ohranjanju kakovosti mesa imata ključno vlogo pakiranje in izbira ustrezne embalaže, saj lahko na ta način meso popolnoma zaščitimo pred zunanjimi vplivi.

Zagotovljeno visoki standardi kakovosti

Hoferjevo meso je embalirano izključno v kontrolirani atmosferi ali v vakuumskem pakiranju, pri čemer se uporablja naravni sestavini – kisik in ogljikov dioksid.Kontrolirana atmosfera je več kot embalaža – nanaša se na prostor znotraj nje, ki je reguliran vse od začetka pakiranja do trenutka, ko se odločimo, da izdelek uporabimo v svoji kuhinji. Takšno meso ima podaljšano svežino, je višje kakovosti, bogato s hranili in polnega okusa, hkrati pa ne vsebuje konzervansov, aditivov in barvil. Najdemo jih zgolj v uležanem in mariniranem ter pripravljenem mesu, kjer se jim zaradi dodanih začimb ne moremo izogniti. Najvišja mogoča kakovost je glavno vodilo pri pakiranju izbranih kosov mesa, ki so na voljo v poslovalnicah Hofer, zato meso redno in natančno preverjajo tudi neodvisni inštituti.

Natančna deklaracija za popolno sledljivost

Na policah najdemo le skrbno izbrano meso, ki ga podjetje dnevno dostavlja v široko mrežo poslovalnic po Sloveniji. Vsi dobavitelji so znani, zato je izvor mesa jasen in dobavne poti kratke. Embalaže so opremljene z natančno deklaracijo, ki omogoča popolno sledljivost izdelka. Na njej najdemo vse podatke o izvoru, sestavi, svežini in roku trajanja. Meso je skrbno narezano, pripravljeno za uporabo in na voljo brez vrst za postrežbo.