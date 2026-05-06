Potem ko so pri naših severnih sosedih že v začetku aprila pri konjih zaznali konjsko influenco oziroma konjsko gripo, se je zelo nalezljiva virusna bolezen razširila tudi v Sloveniji. Ker konjska gripa ne sodi med bolezni, za katere je predpisano obvezno obveščanje, točnega datuma pojava in njene trenutne razširjenosti v Sloveniji v resnici sploh ne poznamo. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so povedali le, da so bili do zdaj uradno potrjeni štirje primeri na eni lokaciji v Mestni občini Ljubljana, natančneje na Hipodromu Stožice.

Za Siol.net je spregovoril eden od lastnikov hleva na Hipodromu Stožice, kjer so prejšnji teden pri štirih konjih uradno potrdili konjsko gripo. Kot je povedal, se je virus hitro razširil, zbolevali pa so konji po celem hipodromu. Lastniki hlevov so ugotovili, da je s konji nekaj narobe, in o tem obvestili veterinarja, opravljene laboratorijske analize pa so potrdile, da so konji okuženi s konjsko gripo.

Sogovornik, ki ne želi biti imenovan, je povedal, da je bolezen na hipodromu prisotna že od deset do 14 dni in da se po njegovih informacijah stanje zdaj že izboljšuje. "Pri nas so konji že tretji dan brez vročine. Upoštevamo vsa priporočila, naši konji ne hodijo ven in dokler se bodo pojavljali znaki okužbe, kot sta kašelj in nosni izcedek, bo tako," je bil jasen sogovornik.

Komentiral je tudi navedbe vira iz konjeniških vrst, ki je za Dnevnik povedal, da v Sloveniji konjeniki sami prikrivajo bolezen. Kot pravi naš sogovornik, sam tega ne zaznava, lastniki hlevov na hipodromu pa so ob pojavu bolezni o tem obvestili drug drugega in vestno upoštevajo priporočila za omejitev širjenja bolezni.

Prejšnji teden so v hlevih na Hipodromu Stožice pri štirih konjih uradno potrdili konjsko gripo.

"Gre za bolezen, ki je ni treba obvezno prijaviti in ni bolezen s seznama EU, kar v praksi pomeni, da zanjo na ravni EU niso predpisani posebni obvezni ukrepi, kot so obvezno poročanje, omejitve premikov ali usklajeni nadzor med državami. Veterinarjem praktikom torej bolezni ni treba prijaviti," pojasnjujejo na UVHVVR. Po neuradnih informacijah so se sicer posamezni primeri okužbe pojavili tudi v drugih delih Slovenije.

Virus influence konj tipa A ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

KZS na konjsko gripo opozarjala že v sredini aprila

Kot pojasnijo na Konjeniški zvezi Slovenije, so svoje člane in širšo konjeniško javnost o povečanem tveganju za pojav influence konj začela obveščati takoj, ko so bile v regiji zaznane prve relevantne epidemiološke okoliščine in ko smo prejeli ustrezne strokovne informacije veterinarske stroke. "Prvo preventivno obvestilo za tekmovalce in lastnike konj smo objavili že 15. aprila 2026, torej še pred potrditvijo primerov v Sloveniji," so povedali na KZS.

V nadaljevanju so 29. aprila objavili informacijo o pojavu influence konj v Sloveniji in takrat lastnikom in oskrbnikom konj priporočali, naj dosledno upoštevajo biovarnostne ukrepe. Hkrati so predlagali, da se omeji oziroma začasno zaustavi premik konj med posameznimi gospodarstvi. Nekaj dni kasneje je dodatna priporočila glede omejevanja širjenja bolezni in biovarnostnih ukrepov izdala še Veterinarska komisija KZS. Svoje člane so pozvali, naj se ne udeležujejo tekmovanj v tujini. Prav tako jih naprošajo, da o pojavu influence v občini Ljubljana obvestijo vse konjeniške klube v Sloveniji. Po potrditvi okužbe v Sloveniji ni bilo izvedeno nobeno nacionalno konjeniško tekmovanje, so za Siol.net povedali na Konjeniški zvezi Slovenije. Foto: STA

Vrstijo se odpovedi tekmovanj

Nekateri prireditelji tekmovanj so priporočila stroke upoštevali in konjeniška tekmovanja že odpovedali. Na posestvu Jurečič sta bili odpovedani obe dresurni tekmovanji, ki bi se morali odviti 9. in 16. maja. Zaradi omejitve hitrega širjenja virusa konjske gripe je bilo odpovedano tudi tekmovanje v preskakovanju ovir za pokal Slovenije, predvideno od 15. do 17. maja, in tekmovanje v endurancu, ki je bilo načrtovano za 10. maj. Prav tako je bilo iz preventivnih razlogov odpovedano tudi mednarodno tekmovanje v vožnji vpreg v Lipici.

Še preden je veterinarska komisija pri KZS izdala ta poročila, se je po poročanju Slovenskih novic 25. in 26. aprila v Celju odvilo tekmovanje v dresurnem jahanju, čeprav so bili nekateri konji v Sloveniji že okuženi. Kot je za omenjeni medij povedala ena izmed nastopajočih v Celju, so za okužene konje s Hipodroma Stožice izvedeli šele po tem tekmovanju.

"Konjeniška skupnost se zaveda pomena preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, zato številni lastniki konj izvajajo samoomejitvene ukrepe, spremljajo zdravstveno stanje živali ter ob sumih bolezni kontaktirajo veterinarje in omejujejo premike konj," pravijo na Konjeniški zvezi Slovenije.

Oglasila se je tudi Hrvaška konjeniška zveza

Zaradi pojava influence med konji je Hrvaška konjeniška zveza izdala priporočila, da športni konji iz Hrvaške začasno ne odhajajo v Slovenijo na tekmovanja ali treninge. Prav tako odsvetujejo udeležbo konj iz Slovenije na nacionalnih tekmovanjih in treningih na Hrvaškem. "Če se bodo konji kljub temu udeležili tekmovanj, bodo morali izpolnjevati vse veterinarske zahteve glede biovarnosti, vključno s karanteno," je zapisano na spletni strani KZS. Navodila Mednarodne konjeniške zveze (FEI) medtem še čakajo.

Kaj je konjska influenca oziroma konjska gripa?

Gre za zelo nalezljivo virusno bolezen, ki se hitro širi med konji. Virus se prenaša z aerosolom, ki ga izločajo konji s kašljem, in neposrednim kontaktom z izločki, kot sta nosni izcedek in izbljuvek. Prenaša se tudi prek oblačil in opreme oseb, ki delajo z okuženimi konji. Kljub previdnosti in ustrezni higieni se lahko hitro razširi med konji, ki si delijo bivalni prostor, je zapisano na spletni strani UVHVVR. Po podatkih UVHVVR so v Sloveniji zadnji primer konjske gripe potrdili leta 2019. Foto: Ana Kovač

Bolezenski znaki se po okužbi z virusom influence pojavijo v od enega do treh dni, značilni pa so visoka telesna temperatura (do 41 stopinj Celzija), izcedek iz nosu in kašelj. Kot piše na spletni strani Veterinarske fakultete v Ljubljani, lahko konji zaradi visoke vročine postanejo apatični ter prenehajo jesti in piti.

Trajanje bolezni je odvisno od resnosti bolezenskih znakov. Konji si običajno opomorejo v treh tednih po okužbi, lahko pa se bolezensko stanje zaplete predvsem zaradi sekundarnih okužb dihal. V redkih primerih se lahko zgodi tudi pogin živali, še navajajo na veterinarski fakulteti.

UVHVVR ob tem priporoča redno cepljenje konj, ki zmanjša verjetnost za nastanek bolezni. Cepljenje je pomembno predvsem za konje, ki se udeležujejo tekmovanj in drugih prireditev, kjer prihajajo v stik z drugimi konji. V primeru, da se bolezen vseeno pojavi, so bolezenski znaki pri cepljenih konjih milejši kot pri konjih, ki niso prejeli cepiva, še dodajajo na UVHVVR.

Čeprav influenca konj v zakonodaji EU ni uvrščena na seznam bolezni, za katere veljata obvezno uradno obveščanje in nadzor na ravni države oziroma EU, veterinarska zakonodaja s področja zdravja in zaščite živali jasno določa, da so vsi rejci oziroma lastniki živali dolžni spremljati njihovo zdravstveno stanje in ob pojavu kliničnih znakov bolezni nemudoma obvestiti veterinarja. Prav tako jim zakonodaja nalaga, da izvajajo ustrezne biovarnostne ukrepe, ki so našteti spodaj.



Biovarnostni ukrepi pri influenci konj:



– karantena za novo nabavljene živali in takojšnja osamitev bolne živali s premestitvijo v drug prostor ali predel hleva, kjer je zmanjšan kontakt z drugimi konji;



– redno čiščenje in razkuževanje hlevov, boksov, napajalnikov, opreme, prevoznih sredstev in drugo;



– pripomočki, kot so krtače, odeje, vrvi in druga oprema, se uporabljajo za vsakega konja ločeno;



– v času bolezni so premiki konj prepovedani, saj lahko udeležba na tekmovanjih, prireditvah ali premiki v drugo čredo povzročijo nenadzorovano širjenje bolezni v populaciji;



– osebna higiena (umivanje in razkuževanje rok), uporaba zaščitne obleke in obutve pri stiku z živalmi;



– upoštevanje osebne zaščite pri prehodih iz hleva v hlev (oskrbniki, kovači in drugi);



– preprečevanje vstopa nepooblaščenih oseb brez nadzora,



– higiena prostorov, kjer so živali.



Vir: UVHVVR