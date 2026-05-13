Kolegij predsednika DZ bo o novem razrezu mest v delovnih telesih

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto.

Stevanovićev predlog prihaja po tistem, ko so ga v poslanski skupini Levica in Vesna tudi z dopisom opozorili, da razrez, kot ga je na zadnji seji sprejel kolegij, ni v skladu s poslovnikom DZ. Ta določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

V Levici in Vesni so namreč želeli sodelovati v odborih DZ za okolje in prostor, za zdravje ter za izobraževanje, mladino in znanost.

Na kolegiju predsednika DZ pretekli teden pa so vodje poslanskih skupin bodoče koalicije takšen predlog zavrnili. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec jim je očital, da so poslanski skupini s tem onemogočili delovanje v zanje ključnih odborih. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa mu je odvrnila, da lahko v njih sodelujejo kot zainteresirana javnost.

Delovna telesa je DZ ustanovil na ponedeljkovi izredni seji

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih.

DZ je odločitev kolegija nato potrdil tudi z glasovi Levice in Vesne, a ob obljubi Stevanovića, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno.

Poleg tega Stevanović kolegiju predlaga, da se za zagotovitev večine bodoči koaliciji v omenjenih treh odborih vanje dodatno imenuje še po en član iz vrst SDS.

Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer pa bodo uporabili druga pravna sredstva, je napovedal.