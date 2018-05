"Ko je prvič na obisk v Ljubljano prišla mama, je vprašala, kje so stavbe"

Tujec v Sloveniji

Dhruvesh Zaveri je pred devetimi leti rodni Mumbaj s približno 18 milijoni prebivalcev zamenjal za Ljubljano, zadnja leta pa za Logatec, kjer živi z ženo in tremi otroki. V Indiji se je ukvarjal s televizijo in filmom, tukaj se s poročno fotografijo, ob tem pa vozi taksi.

V Sloveniji 37-letni Dhruvesh Zaveri zadnjih nekaj mesecev vozi taksi, česar si v Indiji zaradi svojega družbenega položaja in poklica ni nikoli predstavljal. Poleg tega je tu še poročni fotograf. Oboje rad počne, da mu bo delo voznika tako všeč, pa si ni mislil.

V Evropo se je preselil zaradi ljubezni oz. svoje zdajšnje žene, s katero sta se po naključju spoznala na mednarodni spletni potovalni strani Wayn.

Tako temeljna sprememba, kot je selitev na drugi konec sveta, v popolnoma drugo kulturo in novo okolje, pa zahteva veliko potrpežljivosti in širok pogled na življenje, poudari.

"Z ženo sva imela načrt, da bova živela skupaj, vendar nisva vedela, kje. Potem ko sva se poročila v Ljubljani, se je žena želela preseliti v Mumbaj, vendar sem ji predlagal, da narediva obratno. /.../ Zdelo se mi je, da bo zame, fanta iz Mumbaja, selitev v Ljubljano lažja." Foto: Bojan Puhek

V Slovenijo ste se preselili zaradi ljubezni, kako pa je padla odločitev, da bosta tu živela?

Z ženo sva imela načrt, da bova živela skupaj, vendar nisva vedela, kje. Potem ko sva se poročila v Ljubljani, se je žena želela preseliti v Mumbaj, vendar sem ji predlagal, da narediva obratno.

Nisem bil prepričan, da bi bila žena, ki bi tu pustila vse - sorodnike, prijatelje, službo -, srečna. Zdelo se mi je, da bo zame, fanta iz Mumbaja, selitev v Ljubljano lažja. In tako se je tudi zgodilo, leta 2009 sem se preselil. Še zdaj se spomnim drugega jutra, ko sem se zbudil in ugotovil, da nisem več turist v tem mestu. Dve leti pred poroko sem namreč sem prihajal na obiske.

Kakšen je bil občutek po selitvi?

Vse je bilo drugače. Ko sem prihajal na obiske kot turist, je bilo v Sloveniji čudovito. Hrana, jezik in vse preostalo …

Ko sem prišel sem živet, pa je bilo prvih nekaj let zelo težkih, vendar sem zdržal. Ob selitvah zaradi osebnih razlogov moraš biti zelo potrpežljiv, saj si postavljaš vse od začetka. Drugače je, če se seliš zaradi službe in te v novem kraju čaka delo.

"Ob selitvah zaradi osebnih razlogov moraš biti zelo potrpežljiv, saj si postavljaš vse od začetka." Foto: Bojan Puhek

Kaj so bili vaši prvi koraki? Verjetno učenje jezika.

Tako je. Vpisal sem se na začetni tečaj slovenščine v Slovenj Gradcu, kjer sva z ženo živela prvo leto, ko sva dobila otroka.

Po končani prvi stopnji sem se odločil, da se ne bom več učil prek tečaja, ampak "na poti". Poslušal sem radio, gledal televizijo, se v slovenščini ves čas pogovarjal in tako nenehno učil. Zame je bilo to bolj učinkovito, je bilo pa težko. Najbolj mi je pri učenju jezika pomagala žena. Foto: Bojan Puhek

Prav tako sem se moral navaditi na hrano, ki sem jo v telesu čisto drugače občutil.

Velika sprememba je bila tudi dinamika mesta. Prihajam iz Mumbaja, kjer je tako kot v kakšnem New Yorku živahno 24 ur na dan in sedem dni na teden. Na začetku so mi tako manjkali hrup, ljudje, vonj … Na začetku se mi je zdelo, kot da sem prišel v neke toplice (smeh, op. p.). Slovenija je čudovita, vendar sem se moral navaditi na velike spremembe, kar gre počasi.

Ste se navadili na mir?

Popolnoma, zdaj, ko pridem v Mumbaj, vidim, kako divje je tam (smeh, op. p.).

Ko je pred nekaj leti prvič na obisk prišla mama in smo se peljali čez Ljubljano, je vprašala, kje so stavbe, saj je pričakovala stolpnice in velike objekte. Bila je začudena, da smo v glavnem mestu. Ker ni bila navajena na to, da je tako malo ljudi na ulicah, je vprašala, ali je praznik, bil pa je običajen delovni dan.

Kaj vam je bilo ob prihodu še težko?

V Indiji imamo zelo veliko praznikov in vsi so povezani z druženjem, hrano, novimi oblekami in nakitom. Življenje v Mumbaju je zelo živahno, ven hodiš pozno ponoči. Popolnoma običajno je, da prideš domov med drugo in tretjo uro zjutraj, ob osmih pa si že svež v službi.

Na začetku sem izjemno pogrešal tudi svoje prijatelje. Bil sem popolnoma sam, tudi v svojih mislih.

Foto: Bojan Puhek

K dinamiki vaših dni je v Indiji verjetno prispevalo tudi delo.

Moje življenje je bila filmska in televizijska postprodukcija, kar sem poskušal tu nadaljevati, vendar mislim, da se v prvi fazi predvsem zaradi jezika to ni izšlo. Sem pa takoj začel fotografirati poroke, kar še vedno počnem.

Nekaj let sem fotografiral dogodke tudi za indijsko ambasado, delal družinske fotografije … Na začetku sem bil eno leto tudi skrbnik živali v živalskem vrtu, kjer sem delal kot prostovoljec in s čimer so se mi izpolnile otroške sanje.

Ker nisem imel redne službe, sem pazil tudi najine tri otroke. Ko so šli v vrtec, sem začel voziti za GoOpti, kar pa je bilo zame nekaj čisto novega.

Zakaj?

Imeti vsak dan neposreden stik z novimi ljudmi je bilo odkritje, ki mi je bilo všeč. Vozil sem v vse sosednje države Slovenije, slišal številne zgodbe, vsak dan spoznaval nove ljudi, izvedel za veliko selitev v Ljubljano zaradi ljubezni … Užival sem, ko sem spoznaval Slovence, ki so potovali po vsem svetu.

S tem delom se je izboljšala tudi moja slovenščina, saj sem jo lahko na peturni vožnji do Münchna, na primer, prek pogovora s strankami, ki so me tudi popravljale in s tem učile, veliko vadil.

Prihajate iz Mumbaja, središča Bollywooda, kjer ste tudi sami delali v filmski in televizijski produkciji.

Film je pomemben del indijske kulture kot načina za pobeg iz vsakdanje realnosti. Ljudje gredo v kino, da za nekaj ur pozabijo na svoje življenje, zato si želijo slišati prijetne pesmi, videti lepe igralke in igralce, slediti preprosti zgodbi …

"Marsikaj sem se tako moral naučiti oz. navaditi početi. Doma si tudi nisem sam sezuval čevljev in nogavic. Nisem znal zamenjati žarnice in kuhati. Ko se danes spomnim na to, mi je zabavno, medtem ko je v Indiji to popolnoma običajno. Tu se ti smejijo, če tega ne znaš, v Indiji pa bi se ti, če bi to počel." Foto: Bojan Puhek

Danes v Ljubljani vozite taksi.

Nikoli prej si ne bi mislil, da bom to počel.

Ne vem, kako ste vi odraščali, kako so vas vzgajali in kaj naj bi dosegli. Vsakdo se ob selitvi zaradi določenega razloga lahko ne znajde, saj se lahko zatakne v eni smeri razmišljanja. Vendar moraš spustiti ves svoj ego in sprejeti, da boš počel tudi določene stvari, za katere si prej nisi nikoli mislil, da jih boš. Razmišljati moraš široko in biti ob tem potrpežljiv.

Zavedati se moraš, da potrebuješ čas, da boš razumel novo okolje, kar še posebej velja za države, kjer imigracija iz neevropskih držav ni tako priljubljena in kjer ni tovrstne zgodovine. Potrebuješ čas. Pomembno je, da verjameš, da je vedno nekaj za vsakogar, in da se na to spomniš tudi v trenutkih, ko si na robu ter si misliš, da ne moreš veš, da je dovolj in da se boš vrnil. Dokler tega ne najdeš, ne smeš obupati, temveč iskati naprej.

Delo s potniki imam rad in bi tudi v prihodnje to počel, vendar si močno želim vrnitve v filmsko produkcijo. Med vožnjami sem slišal toliko zgodb, spoznal toliko oseb in videl toliko različnih krajev, ki bi jih rad spravil v film.

Bi po teh letih lahko rekli, da ste v tem okolju našli prostor zase?

Sem in tako se tudi želim počutiti, saj imam otroke, ki tu odraščajo. Sem pa prišel s čisto drugega konca sveta, ki je vsebinsko povsem drugačen.

Za osebo, ki se preseli, je pomembno, da njen partner razume, kako težko je. Daleč si od svojih sorodnikov in prijateljev ter prostorov, po katerih si prej hodil 20 let in kjer si poznal vse, od zvokov do dreves, ter se počutil domače. Vedno bomo na stvari gledali malenkost drugače, je pa ob tem zanimiva tudi vloga jezika.

Včasih si mislim, kako je bilo na neki način lepo, ko nisem še nič razumel v slovenščini in tako niso prišle do mene zgodbe, ki so povsod enake, saj gre za človeške težave.

"Človek za vedno nosi samo spomin, vse preostalo ima omejen rok trajanja." Foto: Bojan Puhek

Že razmišljate v slovenščini?

O določenih stvareh, vendar šele zadnjo leto in pol. V Indiji je bila moj glavni jezik angleščina, saj sem se vse od vrtca šolal v tem jeziku.

V Indiji deluje kastni sistem.

Religija in kastni sistem sta v sorazmerju, je pa kastni sistem še vedno globoko zarezan v družbo. Z njim je povezano, kaj lahko počneš in kako boš šel skozi življenje. Biti voznik v Indiji je zadnja stvar, ki bi jo naredil, in je v nasprotju z družbenim ponosom. Za to se odločiš le, če vse izgubiš, če je, na primer, vojna in moraš nekako preživeti.

Veliko stvari je v Indiji odločenih prek kastnega sistema, od dela do poroke. So pa seveda velike razlike med različnim deli države, pa tudi med urbanimi in podeželskimi okolji, zato je težko na splošno govoriti o delovanju družbe. Sta pa socialni nadzor, ki je povezan z družbenim statusom, in vrednostni sistem lahko velika kletka.

Kako so pri vas sprejeli poroko s Slovenko in selitev?

Moja družina je sodobna in ni imela težav s tem. Malo so sicer komentirali, vendar z nasmehom na obrazu. Nekoliko bolj je bila zadržana ženina družina.

"Delo s potniki imam rad in bi tudi v prihodnje to počel, čeprav si močno želim vrnitve v filmsko produkcijo." Foto: Bojan Puhek

Pravite, da ste se tukaj morali marsičesa naučiti čisto na vsakdanji ravni.

V Indiji nisem doma nič delal sam, ker smo imeli hišno pomočnico. V Ljubljani sem prvič stopil v kuhinjo in pomil posodo.

Marsikaj sem se tako moral naučiti oz. navaditi početi. Doma si tudi nisem sam sezuval čevljev in nogavic. Nisem znal zamenjati žarnice in kuhati. Ko se danes spomnim na to, mi je zabavno, medtem ko je v Indiji to popolnoma običajno. Tu se ti smejijo, če tega ne znaš, v Indiji pa bi se ti, če bi to počel. Če si iz višje kaste, ti ni treba, kar zadeva vsakdanja opravila, ničesar početi. Po eni strani je to luksuz, hkrati pa ni, saj s tabo vse življenje živi tudi gospodinjska pomočnica.

Je bilo za vas naporno spremeniti navade?

Na začetku je bilo, vendar zdaj na to gledam čisto drugače. Ko v Slovenijo pride na obisk moj mlajši brat, mu rečem, naj te stvari naredi sam.

Kaj ste vedeli o Sloveniji, preden ste spoznali svojo ženo in prišli sem?

Ne prav veliko, čeprav smo vedeli za Tita in Jugoslavijo ter vojne ob razpadu države. Iz novejšega obdobja sem slišal za Hrvaško kot turistično destinacijo.

Kako se spopadate z domotožjem?

Človek za vedno nosi samo spomin, vse preostalo ima omejen rok trajanja. Kamorkoli greš, je tisto, kar imaš vedno, ravno spomin. Na prijatelja, na to, kaj si počel, doživel ... Ko me preplavijo spomini na Indijo, poslušam glasbo in pogledam film, ki ima določeno povezavo. Vendar to počnem občasno, prvih nekaj let je bilo to pogosto, zdaj ne več. Sčasoma se spremeni tvoje dojemanje, vsaj tako je pri meni.