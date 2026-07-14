Člani Knovsa so na današnji seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je za STA potrdila predsednica komisije Janja Sluga (Svoboda), so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah Knovs v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti.

Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je namreč v začetku junija opravila nadzor na sedežu Generalne policijske uprave v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je tedaj pojasnila predsednica komisije Sluga.

Ob napovedi nadzora sicer ni izpostavljala imen, je pa poslancu SDS in članu Knovsa Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, pa tudi reinterpretacijo, ki omogoča špekulacije, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je namreč na eni izmed izrednih sej DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v začetku junija, op. p.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

Mahnič je na eni izmed izrednih sej DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v začetku junija, op. p.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube". Foto: Bor Slana/STA

Knovs je tako opravil nadzor na policiji, po navedbah Sluge je policija pri tem polno sodelovala, Knovs pa v okviru svojih pristojnosti ni odkril nepravilnosti v omenjeni zadevi.

Nadzor Knovsa je potekal v skladu z zakonom

Da je nadzor Knovsa potekal običajno za tovrstne nadzore in v skladu z zakonom, je sicer po končanem nadzoru dejal tudi v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. Kot je tedaj navedel, je policija nudila "tiste podatke, ki jih v skladu z zakonom lahko da". Ocenil je tudi, da je nadzor potekal korektno.

Člani Knovsa so tako na današnjem zasedanju komisije potrdili zapisnik, skladno s predvidenim dnevnim redom pa imenovali tudi člane pooblaščene skupine za nadzor, je za STA še potrdila Sluga.