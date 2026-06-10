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Avtorji:
M. L., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
15.43

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek
Janja Sluga KNOVS Black Cube Žan Mahnič

Sreda, 10. 6. 2026, 15.43

29 minut

Knovs bo preveril ravnanje policije v zadevi Black Cube

Avtorji:
M. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Janja Sluga | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica Knovsa Janja Sluga. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga.

Pojasnila je, da je Knovs na današnjem nadaljevanju prve redne seje obravnaval poročila služb o prikritih preiskovalnih ukrepih za lansko leto, obravnavali pa so tudi načrt dela za leto 2026. Kot je poudarila, dokumenti niso "vsebovali ničesar posebnega, nič takega, kar bi posebej izstopalo in o čemer bi bilo treba posebej obveščati". 

Nadzor zaradi špekulacij o dokazih

Ob tem pa je izpostavila, da so se v izjavah nekaterih članov Knovsa, v nekaterih medijih in v izjavah drugih pojavile manipulacije oziroma špekulacije v zvezi z afero Black Cube in dokazi, predanimi tožilstvu. Kot je dejala, se je odločila, da v zvezi s tem opravijo nadzor na policiji, "da ta manipulacija, ki je zakrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti".

Očitek o načrtnih izjavah

Nekateri dolgoletni člani Knovsa po besedah Sluge vedo, da "manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali v izjavah, ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov". Zato Sluga tudi verjame, da so bile te izjave izrečene načrtno.

Sluga danes ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa.

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube". 

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