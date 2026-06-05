Kirbiš Rojs napovedala nadaljevanje prevzetega dela. Jevšek: Veseli me.

Dosedanji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je danes predal posle ministrici za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniki Kirbiš Rojs. Ta je napovedala nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike.

Jevšek je v izjavi za medije na ministrstvu izrazil zadovoljstvo, da je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ostalo tudi v novi vladi Janeza Janše. To po njegovih besedah omogoča nadaljevanje decentralizacije in krepitve regij, obenem pa potrjuje pravilnost poti, ki jo je z ekipo prehodil v preteklih štirih letih.

Jevšek: To me veseli

Veseli ga, da se usmeritve nove ministrice skladajo s strategijo regionalnega razvoja Slovenije do leta 2050, sprejeto v njegovem mandatu. "Zdi se mi, da je to bistvo tega, kar v Sloveniji pogosto manjka – da se dobre rešitve nadaljuje ne glede na to, kdo je v vladi," je dejal.

"Tako bomo dosegli skladen regionalni razvoj, decentralizacijo in boljšo kakovost življenja ljudi v Sloveniji, ne glede na to, kje kdo živi," je poudaril.

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Na področju kohezije njegovo naslednico čaka kar nekaj velikih izzivov, je poudaril. Projekte, pri katerih računajo na evropska sredstva, bo treba pospešiti, saj odločitev o podpori predstavlja šele začetek črpanja evropskih sredstev.

"Ministrstvo zapuščamo v dobri kondiciji in z dobrimi kadri. Ministrici želim srečno in uspešno delo, predvsem pa posluh ministra za finance, predsednika vlade in vseh drugih, ki odločajo o ravnanju s kohezijskim denarjem," je dodal.

Kirbiš Rojs obljubila nadaljevanje dela "od tu naprej, kjer smo ga prevzeli"

Ministrica Kirbiš Rojs se je Jevšku in njegovi ekipi, ki jo večinoma pozna, zahvalila za učinkovito predajo poslov. "Lahko se zavežem, da bomo delo res nadaljevali od tu naprej, kjer smo ga prevzeli. To je namreč prezahtevno področje, da bi si lahko privoščili velike zamike," je povedala.

Znova je napovedala ukrepe za izboljšanje črpanja kohezijskih sredstev v tekočem večletnem proračunskem obdobju 2021–2027. Pri tem je izrazila skrb, da sredstva v državnem proračunu za naslednje leto in obdobje zatem niso zagotovljena oziroma niso predvidena v zadostni meri. Njeno ministrstvo bo bdelo tudi nad načrtovanjem in pripravo programskih dokumentov za prihodnje večletno obdobje 2028–2034.

Znova izpostavila namero po vzpostavitvi pokrajin

Spomnila je, da je Slovenija članica skupine prijateljic kohezije ter se še naprej bori za čim večji delež sredstev za kohezijsko in kmetijsko politiko. "Seveda pa bomo morali to nekako uravnavati z vlaganji v obrambo, ki postajajo vse večja prednostna naloga na ravni EU," je dejala.

Pozdravila je potrditev strategije regionalnega razvoja Slovenije do leta 2050 v DZ. Po njenem mnenju je pravilno zastavljena in tudi usklajena z deležniki na lokalni ravni. "Šli bomo od tu naprej," je napovedala.

Znova je izpostavila namero po vzpostavitvi pokrajin, pri čemer se zaveda, da bo treba potrebno podporo projektu najti tudi zunaj koalicije. "Zakonodaja je pripravljena, pripravljalo jo je 60 strokovnjakov s področja regionalne politike. Vse, kar potrebujemo za uresničitev tega projekta, je tako politična volja," je dodala.