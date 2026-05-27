Predstavniki Katedrale Svobode Peter Jambrek, Ernest Petrič, Alenka Puhar, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik so izrazili podporo nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše. Ob tem poudarjajo, da bo treba pri reševanju izzivov izhajati iz dejstev in argumentov ter iskati rešitve z dialogom, mediacijo in kompromisom.

Po njihovem mnenju je mandatarsko glasovanje pokazalo razmerje moči med novo koalicijo in opozicijo, pri čemer izpostavljajo tudi en glas iz leve opozicije za Janšo. Menijo, da sta za politični obrat zaslužna oba glavna akterja: "Golobova politična omejenost proti Janševi politični širini".

Ocenili so, da bi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob lahko oblikoval večino z Demokrati in Resnico, če bi se odpovedal Levici. "Tako da škorpijon, ki sredi reke samodestruktivno piči kačo, ki ga nosi na drugi breg, ni bil desni Janša, ampak levi Golob," so zapisali.

Kot primer spontanega političnega dogajanja so navedli izjavo podpredsednice Demokratov Eve Irgl o možnosti, da bi predsednik DZ postal Zoran Stevanović.

Spomnili so tudi, da je Janša ob izvolitvi napovedal partnersko sodelovanje z opozicijo, nova koalicija pa je že pred izvolitvijo mandatarja predlagala tri zakone.

Po njihovem mnenju novo vlado čakajo zahtevni izzivi na področjih zdravstva, šolstva, kulture, varnosti in financ. Ob tem poudarjajo pomen kulture strpnosti ter načela, da "kar nočeš, da kdo stori tebi, tudi ti ne stori drugemu".

"Vladi v nastajanju želimo modrosti, vztrajnosti in poguma ter pripravljenost za argumentirano vsebinsko sodelovanje," so sklenili.