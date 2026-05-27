Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. L., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
15.08

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Katedrala svobode Peter Jambrek Ernest Petrič Alenka Puhar Dimitrij Rupel Ivan Štuhec Žiga Turk Tomaž Zalaznik

Sreda, 27. 5. 2026, 15.08

52 minut

Katedrala Svobode podprla nastajajočo Janševo vlado

Avtorji:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Katedrala svobode | Foto Daniel Novakovic/STA

Foto: Daniel Novakovic/STA

Predstavniki Katedrale Svobode Peter Jambrek, Ernest Petrič, Alenka Puhar, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik so izrazili podporo nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše. Ob tem poudarjajo, da bo treba pri reševanju izzivov izhajati iz dejstev in argumentov ter iskati rešitve z dialogom, mediacijo in kompromisom.

Po njihovem mnenju je mandatarsko glasovanje pokazalo razmerje moči med novo koalicijo in opozicijo, pri čemer izpostavljajo tudi en glas iz leve opozicije za Janšo. Menijo, da sta za politični obrat zaslužna oba glavna akterja: "Golobova politična omejenost proti Janševi politični širini".

Ocenili so, da bi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob lahko oblikoval večino z Demokrati in Resnico, če bi se odpovedal Levici. "Tako da škorpijon, ki sredi reke samodestruktivno piči kačo, ki ga nosi na drugi breg, ni bil desni Janša, ampak levi Golob," so zapisali.

Kot primer spontanega političnega dogajanja so navedli izjavo podpredsednice Demokratov Eve Irgl o možnosti, da bi predsednik DZ postal Zoran Stevanović.

Peter Jambrek | Foto: STA Peter Jambrek Foto: STA

Spomnili so tudi, da je Janša ob izvolitvi napovedal partnersko sodelovanje z opozicijo, nova koalicija pa je že pred izvolitvijo mandatarja predlagala tri zakone.

Po njihovem mnenju novo vlado čakajo zahtevni izzivi na področjih zdravstva, šolstva, kulture, varnosti in financ. Ob tem poudarjajo pomen kulture strpnosti ter načela, da "kar nočeš, da kdo stori tebi, tudi ti ne stori drugemu".

Ernest Petrič | Foto: Bor Slana/STA Ernest Petrič Foto: Bor Slana/STA

"Vladi v nastajanju želimo modrosti, vztrajnosti in poguma ter pripravljenost za argumentirano vsebinsko sodelovanje," so sklenili.

Sebastjan Jeretič
Novice To naj bi bil bodoči direktor Ukoma
Marta Kos
Novice Marta Kos čestitala Janši, ta je pred tem pozval k njenemu odstopu
Jernej Vrtovec, Andrej Šircelj, Anže Logar
Novice Kdo bo prevzel ključne resorje v novi Janševi vladi?
Katedrala svobode Peter Jambrek Ernest Petrič Alenka Puhar Dimitrij Rupel Ivan Štuhec Žiga Turk Tomaž Zalaznik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.