Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,79

Natisni članek

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini

Četrtek, 30. 4. 2026, 10.39

Katastrofa v ruskem mestu: razglasili izredne razmere, Putin postal tarča napadov

ruska rafinerija Tuapse | Mesto Tuapse je pomembno predvsem zaradi pristaniške in naftne infrastrukture. Je eno od ruskih črnomorskih pristanišč, skozi katerega izvažajo naftne derivate, pa tudi suhi tovor, kot sta premog in goriva.  | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ruske oblasti se spopadajo s posledicami ukrajinskega napada na rafinerijo Tuapse v regiji Krasnodarski kraj ob obali Črnega morja. Ukrajinski brezpilotni letalniki so v zadnjih dveh tednih kar trikrat zadeli rafinerijo, zaradi česar so tam razglasili izredne razmere. Zaradi požara in razlitja nafte so v mestu razglasili okoljsko katastrofo. Medtem Putinovi propagandisti vse bolj kritizirajo njegove odločitve in priznavajo, da Rusija postaja nemočna.

Po napadih na rafinerijo Tuapse, ki so jih ukrajinske vojaške sile izvedle 16., 20. in 28. aprila, so v pristaniškem mestu Tuapse zaradi obsežnega požara in razlitja nafte razglasili izredne razmere. 

Čeprav je reševalnim službam po prvem napadu uspelo omejiti in celo pogasiti požar v pomorskem terminalu, je v skladiščih še naprej gorelo, ogenj pa se je z vsakim novim napadom krepil. V noči na 29. april se je požar razširil na bližnjo stanovanjsko stavbo, vendar so stanovalce pravočasno evakuirali in nihče ni bil poškodovan, je sporočil štab za izredne razmere v Krasnodarskem kraju. Tudi druge prebivalce, ki živijo v bližini rafinerije, so zaradi nevarnih razmer evakuirali za nedoločen čas.

Požar je bil tako močan, da je bil dim viden iz  smučarskega središča Krasnaja Poljana, ki je od rafinerije oddaljeno približno sto kilometrov.

Ker je od izbruha požara v rafineriji vsaj dvakrat deževalo, so se delci naftnih derivatov ​​iz zraka usedli na vse površine. Prebivalci objavljajo fotografije črnih luž na ulicah, počrnelih rok in avtomobilov, prekritih s temnimi kapljicami. Celo dlaka psov, ki se zadržujejo zunaj, je prekrita s črnimi lisami. 

Skupno je bilo v napadih uničenih 24 rezervoarjev za skladiščenje različnih vrst tekočin, štirje so bili poškodovani, zadet pa je bil tudi obrat za predelavo surove nafte. Fotografije in posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo naftni madež, ki se širi po Črnem morju, in plaže, prekrite z nafto. "Nafto čistimo z lastnimi rokami," je za Sota.Vision povedal eden od domačinov. "Je Rusija res tako šibka, da nima opreme za čiščenje vsega tega?" se sprašuje. 

V obmorskem mestu Tuapse so lani zabeležili visok porast števila turistov, zdaj pa to območje velja za nevarno destinacijo. Rusko združenje organizatorjev potovanj je v tem mesecu sporočilo, da trenutne razmere ne bodo povzročile padca prodaje turističnih aranžmajev, saj so glavna letovišča z najbolj priljubljenimi hoteli več deset kilometrov daleč od rafinerije. 

Neodvisni ruski medij Kedr.media, specializiran za okoljska vprašanja, je poročal, da so v vodah blizu Džubge in Arhipa-Osipovke, približno 57 kilometrov od mesta razlitja nafte, odkrili sledi naftnih derivatov.

"Ljudje so nam včasih zavidali, ker živimo ob morju, zdaj pa tega nihče več ne počne," je za rusko neodvisno medijsko hišo Sota.Vision povedal eden od tamkajšnjih prebivalcev.

Ruski propagandisti priznavajo premoč Ukrajine

Ob vse večjih težavah, s katerimi se Rusija sooča tako na bojišču kot zunaj njega, tudi ruski propagandisti priznavajo, da ukrajinski droni povzročajo resnično škodo in da bo Rusija težko preprečila nadaljnje napade. Takšna sporočila je slišati od najglasnejših Putinovih podpornikov.

"Vojna je tukaj v polnem teku. Trenutno so Ukrajinci napadli Tuapse, in to močno. Povsod nas napadejo," je v priljubljeni ruski informativni oddaji Solovjov dejal voditelj Vladimir Solovjov, velik podpornik režima. 

Tudi drugi propagandisti so začeli javno izražati svoje dvome glede Putinov odločitev. "Napadi na našo ključno infrastrukturo in energetsko omrežje se nadaljujejo in mi ne moremo storiti ničesar," pa je za državni kanal Rossiya 24 povedal znani propagandist Aleksander Rogatkin.

Še ostrejši komentarji krožijo po družbenih omrežjih. Uporabnik, šlo naj bi za upokojenega ruskega častnika, je v nedavni objavi kritiziral vojaško vodstvo. "Ste videli, kaj se dogaja v Tuapseju? To je popolno ponižanje vseh ruskih oboroženih sil," je bil jasen. Dodal je: "Takoj moramo ponovno premisliti o ciljih posebne vojaške operacije in se umakniti, preden bo prepozno."

Ne spreglejte
