Ponedeljek, 20. 4. 2026, 7.41
19 minut
Kaos na štajerski avtocesti: zastoj zaradi del, zgodila se je še nesreča
Na štajerski avtocesti pri priključku Domžale proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt pospeševalni pas. Po poročanju prometno informacijskega centra nastaja zastoj. Promet s štajerskega konca proti prestolnici je močno upočasnjen tudi zaradi delovne zapore.
Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano.
Spodaj preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah:
Zaradi širitve štajerske avtoceste v štiripasovnico med Domžalami in Ljubljano je promet na tem delu še dodatno upočasnjen. Med Domžalami in razcepom Zadobrova je v obe smeri spremenjen prometni režim v delovni zapori in na priključkih, zato zjutraj, med 6. in 9. uro, velika gneča nastane v smeri Ljubljane, popoldne pa proti Mariboru, pri čemer zastoji nastajajo že na severni ljubljanski obvoznici.