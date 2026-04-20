R. K.

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 7.41

Kaos na štajerski avtocesti: zastoj zaradi del, zgodila se je še nesreča

zastoj | Foto Prometno-informacijski center

Foto: Prometno-informacijski center

Na štajerski avtocesti pri priključku Domžale proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt pospeševalni pas. Po poročanju prometno informacijskega centra nastaja zastoj. Promet s štajerskega konca proti prestolnici je močno upočasnjen tudi zaradi delovne zapore.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano.

Spodaj preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah:

Promet s štajerskega konca proti prestolnici zaradi del močno upočasnjen

Zaradi širitve štajerske avtoceste v štiripasovnico med Domžalami in Ljubljano je promet na tem delu še dodatno upočasnjen. Med Domžalami in razcepom Zadobrova je v obe smeri spremenjen prometni režim v delovni zapori in na priključkih, zato zjutraj, med 6. in 9. uro, velika gneča nastane v smeri Ljubljane, popoldne pa proti Mariboru, pri čemer zastoji nastajajo že na severni ljubljanski obvoznici.

Štajerska avtocesta
