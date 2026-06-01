Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
17.54

Ignacija Fridl Jarc ministrica

Kandidatka za ministrico za kulturo Fridl Jarc uspešna pred pristojnim odborom DZ

Ignacija Fridl Jarc | Potrditev ministrskih kandidatov v DZ je predvidena v četrtek. | Foto Daniel Novakovič/STA

Foto: Daniel Novakovič/STA

Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom DZ. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, štirje so bili proti. Kot ministrica se bo zavzemala za kulturni in medijski pluralizem, je izpostavila na zaslišanju.

Znotraj kulturnega in medijskega pluralizma se bo Fridl Jarc zavzemala za spoštovanje individualnosti, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje. Na zaslišanju pred matičnim odborom DZ je izrazila tudi željo po tem, da bi se okrepila vloga kulture in njenega pomena v družbi, ki bi se spet vzpostavila kot združevalna in povezovalna sila.

Med podrobnejšimi načrti kot ministrica, ki bo pristojna za področje v naslednjih štirih letih, je omenila pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil ozko usmerjen zakon o javni rabi slovenskega jezika, ter posebno strategijo za arhitekturo in krajinsko oblikovanje.

Napovedala ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve

Zavzemala se bo tudi za medresorsko povezovanje z gospodarstvom in šolstvom, podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka. Napovedala je tudi ponovno vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, med investicijami na področju kulture pa prvenstveno prenovo SNG Drama Ljubljana, ki v čakanju na obnovo deluje na dislocirani lokaciji.

Potrjevanje ministrskih kandidatov v DZ je predvideno v četrtek.

