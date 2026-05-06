Kandidatka za novo generalno sekretarko DZ je pravnica Špela Ocvirk in aktualna direktorica Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, so potrdili v stranki Resni.ca. Predlog njene kandidature na spletni strani DZ še ni viden, je pa o predlogu predsednik DZ Zoran Stevanović že obvestil vodje poslanskih skupin.

Generalnega sekretarja DZ morajo poslanci skladno s poslovnikom DZ imenovati v 30 dneh od konstituiranja DZ. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo.

Sklep o imenovanju generalnega sekretarja DZ pa je uvrščen na predlog dnevnega reda ponedeljkove izredne seje. O sklicu te se bo sicer v petek še dogovoril kolegij predsednika DZ. Ta ima na dnevnem redu seje tudi pripravo predloga sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Predlog kandidature na spletni strani DZ sicer še ni viden, je pa med gradivi za petkovo sejo kolegija predsednika DZ vidno obvestilo Stevanovića o gradivu k točki o predlogu sklepa o imenovanju generalnega sekretarja DZ.

Iz Stevanovićeve stranke Resni.ca pa so danes sporočili, da je bil članom kolegija predsednika DZ v obravnavo posredovan predlog za imenovanje Špele Ocvirk na mesto generalne sekretarke DZ.

Pravnica, ki deluje tudi v športu

Ocvirk je sicer po izobrazbi pravnica, ki je magistrirala na mariborski pravni fakulteti. Poklicno pot je začela kot pripravnica, kasneje pa strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Celju. Danes zaseda mesto direktorice Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, kjer je bila pred tem zaposlena tudi kot vodja pravno-kadrovsko-splošne službe.

Deluje pa tudi na področju športa, je direktorica moškega košarkarskega kluba v Celju, so navedli.

V sporočilu za javnost je Resni.ca med odlikami kandidatke za novo generalno sekretarko DZ med drugim nanizala visoko stopnjo strokovnosti, organizacijskih sposobnosti in samoiniciativnosti, sposobnost analitičnega razmišljanja, celostnega razumevanja delovnih procesov ter učinkovitega sodelovanja z različnimi deležniki. Izpostavljajo tudi integriteto in spoštovanje etičnih standardov kandidatke ter aktivno znanje slovenskega, angleškega, hrvaškega in srbskega jezika.

"Na podlagi dosedanjih strokovnih in vodstvenih izkušenj, izkazanih kompetenc ter osebnih lastnosti je ocenjena kot primerna kandidatka za opravljanje funkcije generalne sekretarke državnega zbora," so ob tem zapisali v stranki.

Podobno je kompetence kandidatke Stevanović opisal v dopisu, ki ga je danes poslal vodjem poslanskih skupin in ga je pridobila tudi STA. V njem je med drugim ocenil še, da kandidatka izpolnjuje vse "strokovne in osebnostne pogoje za uspešno opravljanje predlagane funkcije".

Kot jih je še obvestil, namerava na petkovem kolegiju predlagati imenovanje nove generalne sekretarke, o predlogu pa se želi z njimi pogovoriti tudi na četrtkovem posvetu. Zatem bo kandidatka na voljo tudi za predstavitev poslanskim skupinam, je Stevanović navedel v dopisu vodjem poslanskih skupin.

Kandidatko je kontaktirala tudi STA, na njen odziv še čaka.

Zamenjala bi Uršulo Zore Tavčar

Ob zeleni luči DZ se torej na mestu generalne sekretarke obeta menjava. Trenutno to mesto zaseda Uršula Zore Tavčar, ki je bila na to funkcijo prvič imenovana leta 2014, zatem pa še dvakrat.

Generalni sekretar DZ po poslovniku DZ vodi službe državnega zbora, ki opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi zagotavljajo pogoje za delo državnega zbora.

Imenuje ga DZ na predlog kolegija za čas do konca mandata DZ, ki ga je imenoval, še določa poslovnik.