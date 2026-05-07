Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
14.15

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
tožba lastniki zemljišča Zoran Janković kanal C0

Četrtek, 7. 5. 2026, 14.15

52 minut

Kanal C0: sodišče ugodilo tožbi lastnice zasebnega zemljišča, ki je tožila državo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Kanal C0, kmečki punt | Ker mestna občina kanala C0 na tej parceli ni imela pravice zgraditi, je odvetnik lastnice zemljišča napovedal, da bo v prihodnjih dneh vložena tožba za njegovo odstranitev na ljubljansko okrajno sodišče. | Foto Ana Kovač

Ker mestna občina kanala C0 na tej parceli ni imela pravice zgraditi, je odvetnik lastnice zemljišča napovedal, da bo v prihodnjih dneh vložena tožba za njegovo odstranitev na ljubljansko okrajno sodišče.

Foto: Ana Kovač

Upravno sodišče je v sodbi konec marca ugodilo tožbi lastnice zasebnega zemljišča na trasi kanala C0, ki je tožila državo, ker je ljubljanska upravna enota na njeni parceli v Ježici ustanovila služnostno pravico za graditev kanala C0, poroča medij Domovina. Odvetnik lastnice zemljišča napoveduje vložitev tožbe za odstranitev cevi.

Po poročanju spletnega portala Domovina je upravno sodišče tožbi lastnice zemljišča na trasi kanala C0 ugodilo zaradi nezakonite omejitve lastninske pravice, ki jo je z odločbo iz začetka junija 2022 izvršila ljubljanska upravna enota, potem ko je na zahtevo Mestne občine Ljubljana ustanovila služnostno pravico za graditev, postavitev in vzdrževanje kanala C0 na parceli v Ježici.

Po ugotovitvah sodišča upravna enota ni presodila vseh navedb, ki jih je podala tožnica v upravnem postopku, zlasti glede sorazmernosti načrtovanega posega na zemljišču, ki je sicer v solastništvu. Obrazložitev bi morala biti taka, da bi stranki omogočala pravico do učinkovitega uveljavljanja pravice do pravnega sredstva in sodnega varstva.

Sodišče upravnemu organu očita, da ni obravnaval pomislekov tožnice 

Sodišče med drugim upravnemu organu očita, da vsebinsko ni obravnaval pomislekov tožnice v zvezi z zaščito pitne vode, ker trasa kanala po tem zemljišču poteka tudi po naravovarstvenem območju. Po poročanju Domovine upravno sodišče ugotavlja tudi, da v odločbi upravne enote ni jasno določen obseg služnosti.

Upravni enoti je sodišče naložilo, da mora v ponovnem postopku v okviru ugotavljanja konkretnega javnega interesa opraviti presojo sorazmernosti posega v lastninsko pravico glede na vse relevantne okoliščine, individualizirano obrazložiti morebitno zavrnitev vsakega od dokaznih predlogov ter ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi pogoji za nujni postopek. Odpravljeni bodo morali biti tudi vsakršni dvomi glede poteka služnosti.

Odvetnik lastnice: Izdana gradbena dovoljenja so nična 

Odvetnik lastnice zemljišča Klemen Golob, ki ima sicer na sodiščih zoper izgradnjo kanala C0 odprtih še več ločenih postopkov, je za Domovino pojasnil, da sodba upravnega sodišča v praksi pomeni, da je kanal C0 zgrajen na parceli, ne da bi ga imela ljubljanska mestna občina tam pravico zgraditi. Posledično so izdana gradbena dovoljenja nična oz. to predstavlja razlog za izpodbijanje gradbenih dovoljenj, ki se nanašajo na to konkretno parcelo, je povedal.

Ker mestna občina kanala C0 na tej parceli ni imela pravice zgraditi, je Golob napovedal, da bo v prihodnjih dneh vložena tožba za njegovo odstranitev na ljubljansko okrajno sodišče. Sočasno bo vložena tudi zahteva za začasno odredbo prepovedi uporabe in obratovanja kanala.

kanal C0
Novice S kanalom C0 po zagotovilih vključenih občin do varnejšega odvodnjavanja odpadnih voda
Zoran Janković
Novice Zadnji del kanala C0 položili z dokončnim, ne pa še pravnomočnim gradbenim dovoljenjem
Zoran Janković
Novice Ljubljanska občina bo glede incidenta ob kanalu C0 počakala na poročilo policije
Kanal C0
Novice Incident na gradbišču kanala C0: varnostniki naj bi napadli lastnika enega od zemljišč #video
tožba lastniki zemljišča Zoran Janković kanal C0
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.