Kamera ujela štiri medvede: prizor iz slovenskega gozda navdušil splet

Skriti kotički slovenskih gozdov znova dokazujejo, kako bogata in živahna je domača narava. Tokrat je splet navdušil posnetek, na katerem so v objektiv kamere ujeti kar štirje medvedi, gre za mamo z mladiči. Posnetek je nastal v zgodnjih jutranjih urah na praznični dan, 27. aprila.

Posnetek je objavljen na Facebook strani slovenianbears.com. Nastal je 27. aprila ob 6.30 zjutraj, ko se gozd šele prebuja, spremlja pa ga preprost: "Dobro jutro iz slovenskih gozdov."

Krasen jutranji prizor

Kamera je ujela medvedko s tremi mladiči, ki so se ustavili sredi goste podrasti. Tam so začeli iskati hrano med svežim spomladanskim rastjem, kar po mnenju poznavalcev ni naključje. Opazovalci poudarjajo, da takšno vedenje kaže na premišljeno izbiro lokacije, kjer je v tem obdobju na voljo dovolj hrane za vso družino.

Zanimivo je tudi vedenje mladičev. Ti namreč natančno posnemajo vsak gib svoje matere.

Kje je bil posnetek posnet?

Točna lokacija ostaja neznana. V komentarjih pa se pojavljajo ugibanja, da bi lahko šlo za območje Kočevskega Roga, ki velja za eno ključnih habitatov rjavega medveda v Sloveniji.