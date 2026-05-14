Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. S., A. P. K.

Četrtek,
14. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vikend izlet predstava umetnost koncert športna aktivnost Avtomobili turizem Siol Dogodki Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?

Četrtek, 14. 5. 2026, 4.00

7 ur, 47 minut

Kam za vikend

Kam za vikend: na refošk v Istro, med oglaševalske ideje ali na največji harmonikarski spektakel?

Avtorji:
R. S., A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Harmonika, harmonikaš | 17. maja bodo v Visti v Velenju podirali svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike. | Foto Matjaž Tavčar

17. maja bodo v Visti v Velenju podirali svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike.

Foto: Matjaž Tavčar

Pred nami je konec tedna, poln glasbe, kulinarike, avtomobilskega adrenalina in nepozabnih druženj. Od istrskih vinskih doživetij do pravljičnih uric med cvetjem, od tekaške tradicije do največjega harmonikarskega podviga pri nas – izbira je tudi tokrat izjemno pestra. Če še ne veste, kam na izlet ali večerni oddih, smo pripravili nekaj najbolj zanimivih dogodkov tega konca tedna.

Slovenski oglaševalski festival – SOF

Portorož bo konec tedna znova središče kreativnosti, idej in najbolj drznih oglaševalskih zgodb. Slovenski oglaševalski festival že tradicionalno združuje strokovnjake, ustvarjalce in vizionarje, ki razpravljajo o prihodnosti komunikacije, medijev in blagovnih znamk. Poleg zanimivega kongresnega programa festival prinaša tudi tekmovalni del, kjer nagrajujejo najboljše oglaševalske rešitve leta. Ob morju se tako prepletata posel in navdih, večerni program pa poskrbi še za sproščeno festivalsko vzdušje.

SOF | Foto: SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ LJUBLJANA Foto: SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ LJUBLJANA

Ne zamudite – Slovenski oglaševalski festival SOF – Dogodki na Siol.net

Praznik refoška in slovenske Istre

Refošk | Foto: STA , Foto: STA , Marezige bodo tudi letos zadišale po refošku, istrskih dobrotah in sproščenih večerih pod odprtim nebom. Tradicionalni praznik že več kot pol stoletja slavi kralja istrskih rdečih vin, obiskovalce pa razvaja z bogato kulinarično ponudbo, degustacijami in glasbenimi nastopi. Posebno čarobnost dogodku daje razgled na istrsko pokrajino, kjer se ob kozarcu vina in lokalnih okusih ustvarjajo pravi poletni spomini. To je eden tistih koncev tedna, ko se v Istro ne gre le na izlet, ampak po doživetje.

Več na – Praznik refoška in slovenske Istre – Dogodki na Siol.net

Pravljične urice v Arboretumu

V Arboretumu Volčji Potok bodo četrtkovi popoldnevi znova namenjeni otroški domišljiji in pravljičnemu svetu. Med cvetočimi potmi in zelenjem bo pravljičarka Damjana Pirc otroke popeljala v svet zgodb, smeha in ustvarjalnosti. Pravljične urice so odlična priložnost za družinski izlet, kjer lahko najmlajši uživajo v pripovedovanju, odrasli pa v mirnem sprehodu po enem najlepših parkov pri nas. Dogodek združuje kulturo, naravo in prijetno druženje na svežem zraku.

Ne spreglejte – Pravljične urice v Arboretumu – Dogodki na Siol.net

Koncert Miran Rudan InDesign

Mariborski Lent bo ta konec tedna odmeval v ritmih največjih uspešnic Mirana Rudana in njegove skupine InDesign. Priljubljeni glasbeniki obljubljajo večer nostalgije, energije in prepevanja, ki bo obiskovalce hitro spravil na noge. Za dodatno zabavo bo poskrbel še DJ-program, zato se obeta prava plesna noč pod mariborskim nebom. To je koncert, kjer brez dobre volje skoraj ne gre. Miran Rudan bo nastopil na Mariborskem Lentu | Foto: Mediaspeed Miran Rudan bo nastopil na Mariborskem Lentu Foto: Mediaspeed

Več na – Miran Rudan InDesign – Dogodki na Siol.net

Drive-in kino z legendarno uspešnico Top Gun

Na parkirišču Centra Vič se vrača priljubljeni drive-in kino, novo sezono pa bodo odprli s kultnim filmom Top Gun. Večer bo v znamenju nostalgije, avtomobilov, dobre glasbe in filmske klasike, ki je zaznamovala generacije. Obiskovalci bodo lahko filmsko izkušnjo doživeli kar iz udobja svojega avtomobila, še pred projekcijo pa bo prizorišče zaživelo ob zabavnem spremljevalnem programu. Popolna izbira za sproščen večer s prijatelji ali romantični zmenek.

Shrani dogodek – Drive-in kino Top Gun – Dogodki na Siol.net

Auto Motor Show Slovenija 2026

Auto Motor Show Slovenija prinaša razstavo prestižnih avtomobilov, adrenalinske motorje, predelave, dirkalne ekipe in bogat spremljevalni program. | Foto: Porsche Auto Motor Show Slovenija prinaša razstavo prestižnih avtomobilov, adrenalinske motorje, predelave, dirkalne ekipe in bogat spremljevalni program. Foto: Porsche Ljubitelji hitrosti, jeklenih konjičkov in avtomobilskega spektakla bodo ta konec tedna prišli na svoj račun. Auto Motor Show Slovenija prinaša razstavo prestižnih avtomobilov, adrenalinske motorje, predelave, dirkalne ekipe in bogat spremljevalni program. Dogodek ni namenjen le avtomobilskim navdušencem, temveč vsem, ki jih privlačita energija avtomoto kulture in festivalsko vzdušje. Obiskovalce čakajo tudi glasba, kulinarika in številna atraktivna presenečenja.

Več na – Auto Motor Show Slovenija 2026 – Dogodki na Siol.net

44. Maraton treh src

Maraton treh src velja za najstarejši maraton v tem delu Evrope, a vsako leto navduši tudi z novo energijo in bogatim spremljevalnim dogajanjem. | Foto: Jure Banfi Maraton treh src velja za najstarejši maraton v tem delu Evrope, a vsako leto navduši tudi z novo energijo in bogatim spremljevalnim dogajanjem. Foto: Jure Banfi Radenci bodo znova gostili eno največjih tekaških prireditev pri nas, ki že desetletja povezuje šport, druženje in dobro voljo. Maraton treh src velja za najstarejši maraton v tem delu Evrope, a vsako leto navduši tudi z novo energijo in bogatim spremljevalnim dogajanjem. Na trasah se bodo preizkusili tako vrhunski tekači kot rekreativci, obiskovalci pa bodo lahko uživali v navijaškem vzdušju in številnih spremljevalnih aktivnostih. To je konec tedna, ko Radenci dihajo skupaj s športom.

Ne zamudite – 44. Maraton treh src – Dogodki na Siol.net

Praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe

Harmonika | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Velenje bo konec tedna gostilo enega najbolj množičnih glasbenih dogodkov pri nas, kjer bodo harmonike igrale glavno vlogo. Organizatorji želijo s skupinskim igranjem legendarne skladbe Na Golici postaviti nov Guinnessov rekord, zato se obeta res veličasten prizor več tisoč harmonikarjev na enem mestu. Poleg rekordnega podviga bodo obiskovalce zabavali številni priljubljeni ansambli, dogajanje pa bodo dopolnile še kulinarične in družinske aktivnosti. Dogodek bo prava proslava slovenske tradicije, glasbe in povezovanja generacij. Ne zamudite!

Več na – Praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe – Dogodki na Siol.net

vikend izlet predstava umetnost koncert športna aktivnost Avtomobili turizem Siol Dogodki Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.