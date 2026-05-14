Pred nami je konec tedna, poln glasbe, kulinarike, avtomobilskega adrenalina in nepozabnih druženj. Od istrskih vinskih doživetij do pravljičnih uric med cvetjem, od tekaške tradicije do največjega harmonikarskega podviga pri nas – izbira je tudi tokrat izjemno pestra. Če še ne veste, kam na izlet ali večerni oddih, smo pripravili nekaj najbolj zanimivih dogodkov tega konca tedna.

Slovenski oglaševalski festival – SOF

Portorož bo konec tedna znova središče kreativnosti, idej in najbolj drznih oglaševalskih zgodb. Slovenski oglaševalski festival že tradicionalno združuje strokovnjake, ustvarjalce in vizionarje, ki razpravljajo o prihodnosti komunikacije, medijev in blagovnih znamk. Poleg zanimivega kongresnega programa festival prinaša tudi tekmovalni del, kjer nagrajujejo najboljše oglaševalske rešitve leta. Ob morju se tako prepletata posel in navdih, večerni program pa poskrbi še za sproščeno festivalsko vzdušje.

Praznik refoška in slovenske Istre

Marezige bodo tudi letos zadišale po refošku, istrskih dobrotah in sproščenih večerih pod odprtim nebom. Tradicionalni praznik že več kot pol stoletja slavi kralja istrskih rdečih vin, obiskovalce pa razvaja z bogato kulinarično ponudbo, degustacijami in glasbenimi nastopi. Posebno čarobnost dogodku daje razgled na istrsko pokrajino, kjer se ob kozarcu vina in lokalnih okusih ustvarjajo pravi poletni spomini. To je eden tistih koncev tedna, ko se v Istro ne gre le na izlet, ampak po doživetje.

Pravljične urice v Arboretumu

V Arboretumu Volčji Potok bodo četrtkovi popoldnevi znova namenjeni otroški domišljiji in pravljičnemu svetu. Med cvetočimi potmi in zelenjem bo pravljičarka Damjana Pirc otroke popeljala v svet zgodb, smeha in ustvarjalnosti. Pravljične urice so odlična priložnost za družinski izlet, kjer lahko najmlajši uživajo v pripovedovanju, odrasli pa v mirnem sprehodu po enem najlepših parkov pri nas. Dogodek združuje kulturo, naravo in prijetno druženje na svežem zraku.

Koncert Miran Rudan InDesign

Mariborski Lent bo ta konec tedna odmeval v ritmih največjih uspešnic Mirana Rudana in njegove skupine InDesign. Priljubljeni glasbeniki obljubljajo večer nostalgije, energije in prepevanja, ki bo obiskovalce hitro spravil na noge. Za dodatno zabavo bo poskrbel še DJ-program, zato se obeta prava plesna noč pod mariborskim nebom. To je koncert, kjer brez dobre volje skoraj ne gre.

Drive-in kino z legendarno uspešnico Top Gun

Na parkirišču Centra Vič se vrača priljubljeni drive-in kino, novo sezono pa bodo odprli s kultnim filmom Top Gun. Večer bo v znamenju nostalgije, avtomobilov, dobre glasbe in filmske klasike, ki je zaznamovala generacije. Obiskovalci bodo lahko filmsko izkušnjo doživeli kar iz udobja svojega avtomobila, še pred projekcijo pa bo prizorišče zaživelo ob zabavnem spremljevalnem programu. Popolna izbira za sproščen večer s prijatelji ali romantični zmenek.

Auto Motor Show Slovenija 2026

Ljubitelji hitrosti, jeklenih konjičkov in avtomobilskega spektakla bodo ta konec tedna prišli na svoj račun. Auto Motor Show Slovenija prinaša razstavo prestižnih avtomobilov, adrenalinske motorje, predelave, dirkalne ekipe in bogat spremljevalni program. Dogodek ni namenjen le avtomobilskim navdušencem, temveč vsem, ki jih privlačita energija avtomoto kulture in festivalsko vzdušje. Obiskovalce čakajo tudi glasba, kulinarika in številna atraktivna presenečenja.

44. Maraton treh src

Radenci bodo znova gostili eno največjih tekaških prireditev pri nas, ki že desetletja povezuje šport, druženje in dobro voljo. Maraton treh src velja za najstarejši maraton v tem delu Evrope, a vsako leto navduši tudi z novo energijo in bogatim spremljevalnim dogajanjem. Na trasah se bodo preizkusili tako vrhunski tekači kot rekreativci, obiskovalci pa bodo lahko uživali v navijaškem vzdušju in številnih spremljevalnih aktivnostih. To je konec tedna, ko Radenci dihajo skupaj s športom.

Praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe

Velenje bo konec tedna gostilo enega najbolj množičnih glasbenih dogodkov pri nas, kjer bodo harmonike igrale glavno vlogo. Organizatorji želijo s skupinskim igranjem legendarne skladbe Na Golici postaviti nov Guinnessov rekord, zato se obeta res veličasten prizor več tisoč harmonikarjev na enem mestu. Poleg rekordnega podviga bodo obiskovalce zabavali številni priljubljeni ansambli, dogajanje pa bodo dopolnile še kulinarične in družinske aktivnosti. Dogodek bo prava proslava slovenske tradicije, glasbe in povezovanja generacij. Ne zamudite!