Kako zaščitimo kožo z doma narejeno sončno kremo?

Vsak začetek poletne sezone s sabo prinese dileme o ustrezni zaščiti kože. Najti kakovostno sončno kremo, ki bo dovolj dobro zaščitila pred opeklinami naš največji organ, poleg tega pa bo še prijazna do zdravja in iz naravnih sestavin, se včasih zdi pot v slepo ulico. Je mogoče kožo zaščititi z doma pripravljeno sončno kremo enako dobro kot s kupljeno?

Kozmetična industrija z izdelki pogosto obljublja ustrezno zaščito in poleg tega tudi najhitrejšo porjavitev kože. Diši po instant učinkih, ki pa niso nujno najboljša izbira. Vse več ljudi je prepričanih, da so industrijske sončne kreme zaradi zmesi kemikalij nevarne in celo rakotvorne. Številni se zato odločijo, da bodo sončno kremo naredili sami in z naravnimi sestavinami.

Domače kreme ščitijo pred UV-žarki, težje je določiti le njen faktor

Kljub temu, da kozmetična in farmacevtska industrija obljubljata veliko, postopek domače izdelave sončne kreme pa je enostaven in naraven postopek, ki ga številni ponovijo vsako poletno sezono znova.

Tudi naravne sestavine omogočajo UV-zaščito, vendar je težko določiti, kako visoka je, kot smo po navadi izvemo od proizvajalcev sončnih krem že na industrijski embalaži. Slovenski dermatologi opozarjajo na zmernost pri izpostavljanju soncu in večkratnem nanosu kreme, saj naravne sestavine še ne pomenijo večje zanesljivosti pred opeklinami.

Najpomembnejša sestavina je rastlinsko olje

Domače sončne kreme se lahko izdelajo kot mazilo, ki ne vsebuje vode, ali kot losjon, ki vsebuje tako vodo kot tudi olja. Ta je pogosto bolj primeren zaradi lažjega nanosa na kožo, saj se z lahkoto porazdeli po vsej koži.

Najpomembnejša sestavina naravnih krem so kakovostna rastlinska masla in olja, kar pomeni tudi najpomembnejšo razliko med naravnimi in industrijskimi kremami za sončenje.

Olja, ki se najpogosteje uporabljajo za izdelavo domačih sončnih krem, so:



- karitejevo maslo,

- karitejevo olje,

- kakavovo maslo,

- orehovo olje,

- lešnikovo olje,

- mandljevo olje,

- korenčkovo olje,

- kokosova maščoba,

- olivno olje.

Foto: Pexels

Pri izdelavi domačih krem za sončenje se izogibamo uporabi eteričnih olj citrusov, ki so fototoksična, saj so občutljiva na sončne žarke in nas tako lahko to hitreje in močneje opeče.

V naravnih sončnih kremah se izogibamo eteričnih olj:



- limete,

- grenivke,

- limone,

- mandarine,

- pomaranče,

- kumine,

- kopra

- angelike,

- bergamotke.

Foto: Andreja Lončar

''Sama sončno kremo izdelujem iz domačega ognjičevega olja (olivno olje in cvetovi ognjiča) in čebeljega voska. Ognjič ima visok UV-faktor zaščite. Res je, da se moraš večkrat namazati, ampak pri naši družini deluje,'' je povedala slovenska uporabnica domače sončne kreme.

''Dolga leta sem uporabljala kupljene sončne kreme, saj sem bila tako navajena in se nisem spraševala o vseh kemikalijah, ki so kremi dodane. Potem sem si pred nekaj leti rekla, da bom preizkusila, kako bo delovala naravna zaščita. Vse, kar sem naredila, je bila zmes olivnega olja in nekaj vode. Odlično se je obneslo, koža je bila brez opeklin in lepe rjave barve, je pa res, da sem se morala namazati večkrat kot pri kupljeni industrijski kremi. In seveda imeti zdravo mero sončenja,'' je povedala slovenska izdelovalka domače kreme.