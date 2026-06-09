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Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
16.03

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Tone Kajzer Tanja Fajon Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Torek, 9. 6. 2026, 16.03

1 ura, 3 minute

Primopredaja poslov

Kajzer ob primopredaji: Slovenska zunanja politika je na dobri poti

Avtor:
M. L.

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Primopredaja poslov med dosedanjo ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon in novim ministrom Tonetom Kajzerjem | Foto Tine Eržen/STA

Foto: Tine Eržen/STA

Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je danes ocenil zunanji minister Tone Kajzer po primopredaji poslov s svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se ji je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih. V zunanji politiki in mednarodnih odnosih je skupni interes, da delamo za Slovenijo, je poudaril.

Po pogovoru ob primopredaji na zunanjem ministrstvu se je Kajzer nekdanji ministrici zahvalil za opravljeno delo, "kljub nekaterim mogočim razlikam v pogledih". Pri tem je dejal, da mora imeti zunanja politika kontinuiteto in vseskozi v ospredju vitalne interese, to sta po njegovih besedah varnost in prosperiteta.

Kajzer: skupni interes je delo za Slovenijo

Novi vodja slovenske diplomacije je Fajon tudi zaželel vse dobro na njeni nadaljnji poti in glede na njene izkušnje izrazil prepričanje, "da bomo še sodelovali".

Tone Kajzer, novi minister za zunanje in evropske zadeve | Foto: Tine Eržen/STA Tone Kajzer, novi minister za zunanje in evropske zadeve Foto: Tine Eržen/STA

"V zunanji politiki, v mednarodnih odnosih je naš skupni interes, da delamo za Slovenijo in če imamo potencial, če imamo izkušnje (...), je vredno, da se podpiramo in delamo za skupno dobro, ne glede na to, da imamo morebiti kakšne različne poglede," je dejal Kajzer, ki je Fajon ob tem predal tudi šopek rož.

Fajon: ponudila sva si roko tudi za naprej

Sodelovanje je izpostavila tudi Fajon, ki je dejala, da sta si z novim ministrom na pogovoru "ponudila roko tudi vnaprej za Slovenijo". Ocenila je, da je Kajzer dobro začrtal svoje usmeritve za naprej.

Tanja Fajon | Foto: Tine Eržen/STA Tanja Fajon Foto: Tine Eržen/STA

"Za zunanjo politiko je v interesu seveda čim manj različnih pogledov in jaz sem zaželela ministru z novo ekipo srečno na tej poti," je dejala Fajon, ki je leta 2022 predlagala odpoklic Kajzerja z mesta veleposlanika v Washingtonu zaradi, kot je takrat utemeljila, nepooblaščenega posredovanja fotografije depeše ministrstva predsedniku SDS Janezu Janši. Kajzer je obtožbe zlorabe zaupnega depešnega sistema ves čas zanikal. Pri depeši je sicer šlo za zbiranje podpisov za Natašo Pirc Musar za kandidaturo za predsednico države.

Zunanja politika kot področje kontinuitete

Fajon se je še zahvalila vsem na ministrstvu za, kot je dejala, izjemno delo v zadnjih štirih letih in izrazila zadovoljstvo, da se "del te kontinuitete nadaljuje". Ministru in njegovi ekipi je zaželela vse dobro in med drugim izrazila željo, da ostane tako zunanja politika kot tudi država načelna, zavezana mednarodnemu pravu in ustanovni listini Združenih narodov.

Primopredaja zadnja v vrsti ministrstev

Fajon se je danes Kajzerju tudi zahvalila za potrpežljivost, da sta primopredajo izvedla zadnja v vrsti.

Na drugih ministrstvih so namreč primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe četrte vlade premierja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Fajon pa mu je danes sledil še politični del.

Že v ponedeljek so na ministrstvu za pravosodje končali tudi primopredajo poslov med nekdanjo ministrico Andrejo Kokalj in novim ministrom Mihaelom Zupančičem, so povedali na ministrstvu za pravosodje.

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