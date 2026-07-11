Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je v petek zvečer v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem. Potrdila sta odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih.

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Tone Kajzer poudaril, da so dobri sosedski odnosi eden ključnih temeljev stabilnosti, varnosti in razvoja obeh držav ter pomemben prispevek k povezani in močni Evropi.

"Slovenija in Italija sta zavezani odprtemu dialogu, medsebojnemu zaupanju in tesnemu sodelovanju. Prav dobri sosedski odnosi so temelj stabilnosti v naši regiji in pomemben dejavnik pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti," je med drugim dejal in poudaril, da sodelovanje držav temelji na številnih skupnih interesih, pri čemer "skupaj dosegamo konkretne in dolgoročne rezultate, tudi na področju gospodarskega sodelovanja".

Širitev Unije mora ostati visoko na politični agendi EU

Z Antonijem Tajanijem sta govorila tudi o širitveni politiki EU in evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana. Poudarila sta, da mora širitev ostati visoko na politični agendi EU, državam kandidatkam pa je treba še naprej zagotavljati jasno in verodostojno evropsko perspektivo.

Slovenija in Italija skupaj podpirata pobude za poenostavitev pogajalskega procesa in delovnih metod širitve ter za krepitev vključevanja držav kandidatk v notranji trg EU. Minister Kajzer je ob tem poudaril, da mora širitveni proces temeljiti na jasnih merilih, oprijemljivem napredku pri izvajanju reform in enakih standardih za vse države kandidatke.

Zunanja ministra sta govorila tudi o ruski agresiji na Ukrajino. Kajzer je ponovno potrdil neomajno podporo Slovenije Ukrajini ter poudaril, da Slovenija podpira vsa prizadevanja za dosego pravičnega in trajnega miru, ki bo sprejemljiv za Ukrajino. Izrazil je tudi podporo sprejetju 21. paketa sankcij proti Rusiji ter poudaril, da Slovenija ostaja zavezana nadaljnji politični, humanitarni in razvojni pomoči Ukrajini, tudi v okviru Natovega programa PURL.

Kajzer in Tajani sta se dogovorila za čimprejšnje dvostransko srečanje na meji v Novi Gorici in Gorici, so sporočili z ministrstva.