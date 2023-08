"Trgovine s hrano in tehnično opremo bodo, kjer bo mogoče, odprte tudi v nedeljo, ponekod bodo podaljšani delovni časi," je še pojasnil Golob. Vse, ki bi želeli pomagati, premier poziva, naj to storijo prek sistema zaščite in reševanja na lokalni ravni, saj ta deluje koordinirano. "Včasih so dobri nameni škodljivi, ko jih ni mogoče koordinirati učinkovito," je dejal premier.

Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna, je menil, saj imamo po njegovih besedah enega od boljših sistemov za zaščito in reševanje v Evropi in sistem civilne zaščite deluje. Prav tako smo od mednarodne skupnosti prejeli več pobud za pomoč, Golob pa se je za ponujeno pomoč zahvalil.

Na seji sveta za nacionalno varnost so po premierjevih besedah vsi politiki ugotovili, da danes ni čas za iskanje razlik, ampak za enotno delovanje, "da si bodo naši državljani hitreje opomogli". "Želim, da bo ta politična enotnost trajala čim dlje," je dejal.

Pirc Musarjeva: Vsi želimo dati sporočilo ljudem, da niso sami

"Kot predsednica si želim, da ostanemo trdni. Tudi opozicija je z nami. Vsi skupaj imamo v teh težkih trenutkih neko nacionalno zavest. Vsi želimo dati sporočilo ljudem, da niso sami," je povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki jo veseli, da policija v teh težkih dneh ne zaznava vlomov in kraj.

"Druge države spremljajo razmere v Sloveniji, mednarodna skupnost bo pomagala," je dodala.

Na seji vlade tudi zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Seji sveta za nacionalno varnost sledi izredna seja vlade, na kateri bodo potrdili predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo predvsem opolnomočiti župane, da lahko nujne ukrepe sprejmejo brez sistema javnega naročanja in s tem omogočijo normalno življenje svojim občanom. Premier pričakuje, da bo DZ predlog obravnaval že v torek ali sredo.

Na seji bodo obravnavali tudi ponujeno pomoč iz tujine. "Razmere so res katastrofalne in prav je, da sprejmemo pomoč, ki je na razpolago," je dejal premier. Golob domneva, da bo Slovenija pomoč najverjetneje sprejela v obliki mehanizacije za sanacijo cestne infrastrukture. Seje se bo udeležil tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.