Kaj se dogaja na območju Laškega? To pravi policija.

Na policijsko postajo Laško je danes dopoldne prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti.