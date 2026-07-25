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Avtor:
A. Ž.

Sobota,
25. 7. 2026,
17.36

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Laško policija

Sobota, 25. 7. 2026, 17.36

11 minut

Kaj se dogaja na območju Laškega? To pravi policija.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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laško mesto | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Na policijsko postajo Laško je danes dopoldne prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista Policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer je 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti.

Ogleda kraja, ki ga opravljajo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje,  sta se udeležila  okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo. Kriminalisti in policisti trenutno preverjajo vse okoliščine sumljive smrti 76-letnika, so sporočili s Policijske uprave Celje.

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