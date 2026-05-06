Minister za finance Klemen Boštjančič, ki opravlja tekoče posle, je predstavil razmere na področju javnih financ. Čeprav so desetim resorjem ponovno poslali ukrepe, ki so jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, miri, da stanje na področju javnih financ "nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega".

"V zadnjih dneh poslušamo veliko dramatičnih ocen o stanju javnih financ v Sloveniji. Stanje nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega. Res pa je, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance, na katere mora odgovorna politika reagirati pravočasno. Od obdobja covida naprej se države soočamo z neprekinjenim nizom kriz. Odzivanje ministrstva ni nobena izredna situacija. Ko zaznamo odstopanja, smo dolžni ukrepati. Zato smo resorjem poslali poziv k pripravi ukrepov," je na začetku povedal minister.

Kje beležijo največja odstopanja?

Največja odstopanja beležijo pri stroških dela in izdatkih za zdravstvo. "Na teh dveh področjih smo v zadnjih dveh letih namenili veliko denarja. Zavedamo se, da so te spremembe vezane na zakonske dolžnosti, zato je prav, da iščemo in najdemo rezerve tam, kjer je to mogoče. Institucije smo pozvali, da so pozorne in samokritične, nato pa bomo predlagali ukrepe. Odločitve, ki jih bomo sprejeli v naslednjih dneh, bodo imele posledice še dolgo. To ni slovenska posebnost, to je realnost celotne Evrope. Prav zato smo se finančni ministri EU pogovarjali o ukrepih, ki jih ima energetska kriza na javne finance."

Minister je bil ob tem kritičen do nekaterih predstojnikov organov, "saj lahko rečem, da so izgubili kompas glede ukrepov, ki so bili mišljeni kot možnost, ne pa pravica". Kritičen je bil tudi do proračunskih uporabnikov, ki predlogov za iskanje rezerv ministrstvu niso predložili. Doslej se je odzvalo 10 ministrstev in en urad. "O tem bomo v četrtek govorili tudi na vladi in institucije ponovno pozvali k oddaji predlogov," je napovedal.

Kot je pojasnil, je treba poiskati rezerve, da se bo primanjkljaj za letos lahko znižal s 3,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) na 3,0 odstotka. Ob tem pa je opozoril na posledice interventnega zakona, za katerega na ministrstvu negativne učinke ocenjujejo na okoli 1,4 odstotka BDP na leto.

Povedal je sicer, da je po podatkih AMF Slovenija trenutno tretja država EU po višini pomoči, namenjene držaljanom za energijo.

Dodal je tudi, da na ministrstvu z zaskrbljenostjo sprejemajo predlog interventnega zakona, "predvsem to, s kakšno lahkoto se opleta s številkami. Predlog prinaša pomembna fiskalna tveganja", opozarja minister.

Državljanke in državljane pa je pozval, naj si podatke o finančnem stanju v državi pogledajo na spletni strani gov.si ter ne verjamejo vsem političnim in medijskim manipulacijam.

V četrtek so se finančni ministri EU sestali v Bruslju

V četrtek je minister Boštjančič v Bruslju sicer povedal, da ukrepi, ki so jih nekateri resorji in ZZZS pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo. Tako bi lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, na naslednjih sejah sprejela tudi sklepe o tem, kaj morajo resorji še pripraviti.