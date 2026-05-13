Južnokorejski proizvajalec kozmetike T&L odprl proizvodni obrat v Mariboru

Južnokorejski proizvajalec kozmetičnih in medicinskih izdelkov T&L je danes slovesno odprl proizvodni obrat v poslovni coni v Limbušu pri Mariboru. To je njihov prvi obrat v Evropi, v njem pa bodo izdelovali obliže za nego nepravilnosti na koži, tudi z vsebnostjo konopljinih izvlečkov.

Potem ko so pred tremi leti odprli evropsko podružnico T&L Europe s sedežem v Ljubljani, so v načrte za zagon proizvodnje v Sloveniji vložili okoli tri milijone evrov, v prihodnjih letih pa nameravajo vložiti deset milijonov evrov, saj bi radi obstoječi obrat še širili. Trenutno podjetje v Sloveniji zaposluje devet ljudi, v prihodnjih treh letih pa naj bi njihovo število povečali na 50.

Veliki načrti za slovensko-južnokorejsko sodelovanje

"Imamo velike načrte za to slovensko-južnokorejsko sodelovanje," je danes ob odprtju obrata povedal direktor T&L Yoon-so Choi, ki je pred dvema letoma podpisal memorandum o sodelovanju s slovenskim proizvajalcem izdelkov iz konoplje PharmaHemp z namenom razvoja naprednih kozmetičnih izdelkov in medicinskih pripomočkov. Skupaj razvijata napredne hidrokoloidne, plastisolne in mikroiglične obliže, ki vsebujejo prečiščene izvlečke iz konoplje.

Izdelki specifični za Evropo

Te obliže, ki nastopajo pod blagovno znamko Illumiel+, bodo izdelovali v mariborskem obratu, za katerega so nepremičnino kupili avgusta 2024. "Izdelki, ki jih bodo izdelovali v Sloveniji, so specifični za Evropo, takšnih torej ne bomo izdelovali nikjer drugje. Prodajali pa jih bomo po vsem svetu," je pojasnil direktor.

Podjetje T&L, ustanovljeno leta 1998, ima proizvodne obrate v Južni Koreji in na Kitajskem, v prihodnje pa namerava po direktorjevih besedah odpreti podružnico še v ZDA. Obrat pri Mariboru naj bi poleg proizvodnje obližev in kasneje še nekaterih drugih kozmetičnih izdelkov služil tudi kot prodajni oddelek za prodajo tudi ostalih kozmetičnih in medicinskih izdelkov podjetja T&L v Evropi. "Tako želimo biti bliže našim evropskim kupcem," je dejal Yoon-so Choi.

Arsenovič meni, da gre za pomembno naložbo

Mariborski župan Saša Arsenovič je povedal, da gre za pomembno naložbo za mesto. "Verjamem, da bo z znanjem naših ljudi ta tovarna tu dobro delala, računam pa tudi na razvoj in še več delovnih mest," je dejal. Po njegovih besedah gre za zelo pomembno podjetje, ki ima na določenih segmentih celo 70-odstotni delež na svetovnem trgu.

