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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
11.12

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
vreme požarna ogroženost Slovenija

Četrtek, 16. 7. 2026, 11.12

14 minut

Jutri do 35 stopinj Celzija, v soboto bo hladneje. Ponekod preklicali požarno ogroženost.

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Požarna ogroženost opozorilo Arso | Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. | Foto Arso

Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Foto: Arso

Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, napoveduje Agencija RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.

V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Uprava preklicala požarno ogroženost na območju Kranja, Slovenj Gradca, Maribora, Ptuja in Murske Sobote

Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. V zadnjih dneh je namreč predvsem severni del države dobro namočilo, zato je uprava lahko sprejela tak ukrep. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi.

Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor.
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