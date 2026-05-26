Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije eVinjeta, nakup pa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini.

V juniju bo veljavnost potekla skupno 345.340 letnim e-vinjetam. Največ iztekov beležijo v prvih junijskih dneh, in sicer bo 5. junija poteklo 103.912 elektronskih vinjet, 4. junija 44.922, 3. junija pa 16.129, so sporočili iz Darsa.

Uporabnikom nakup nove e-vinjete priporočajo v uradni spletni trgovini družbe Dars. Poleg te so uradni prodajni kanali še Petrol, upravljavec avstrijskih avtocest Asfinag in zveza nemških avtoklubov ADAC. Vsi drugi ponudniki slovenske e-vinjete preprodajajo nepooblaščeno, so opozorili.

Nakup e-vinjete je mogoč tudi pri pooblaščenih prodajalcih na fizičnih prodajnih mestih ter na prodajnih mestih družbe Dars (DarsGo servisi Ljubljana, Maribor, Obrežje, Fernetiči, Gruškovje in Hrušica).

Veljavnost e-vinjete preverite na novi mobilni aplikaciji

V začetku marca je Dars aktiviral novo mobilno aplikacijo eVinjeta, ki uporabnikom omogoča enostavno preverjanje veljavnosti e-vinjete, so spomnili. Uporabniki lahko z aplikacijo preprosto fotografirajo registrsko tablico vozila, aplikacija pa takoj prikaže, ali je e-vinjeta veljavna in do kdaj velja.

Voznike pozivajo, naj veljavnost pravočasno preverijo in se izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam.

Lani, ko je vlada z interventnim zakonom s 1. decembrom veljavnost letnih e-vinjet podaljšala za štiri mesece, jih je sicer Dars skupno prodal 656.785.