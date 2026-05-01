ZSSS je osrednje srečanje ob 1. maju v Posavju pripravila na Lisci. Zbrane je nagovorila predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je opozorila.

Govornica je spomnila, da mineva že 140 let od znanih protestov v Chicagu, ko so delavci v znanih protestih zahtevali svoje pravice, pri tem pa jih je nekaj tudi izgubilo življenje. Od takrat do danes se je po njenih besedah spremenilo marsikaj. "Ali vemo, da so takrat delali še po 16 ur na dan, da takrat ni bilo zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, da ni bilo pokojnin in da so povprečno živeli samo do 45 let. Torej se je marsikaj spremenilo, zato se splača boriti za to, da pridobimo nove pravice in da ohranimo tiste, ki jih že imamo," je dejala.

Ocenila je, da je Slovenija danes socialna in tudi še pravna država, kar pa ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. "Napadi na socialno državo so vedno bolj pogosti, svet se vrti vedno hitreje in vedno več je glasnih pozivov, da imajo slovenski delavci preveč pravic," je opozorila. Zato se lahko po njeni oceni tudi zgodi, da se kakšne pravice izgubi, pravzaprav se to zgodi lažje, kot se jih pridobi, je dejala.

"Pravice delavcev ogroža kapital, ki se je oblekel v ovco"

Pravice delavcev po oceni Jerkič ogroža "kapital, ki se je oblekel v ovco in v imenu ljudi razlaga, kako je treba sprostiti zakonodajo, ki da nas zavira pri ustvarjalnem delu, ter kako je treba pustiti prosto pot kapitalu, da bomo vsi lažje živeli". "Upam, da vsemu temu ne verjamemo. Dovolj smo zreli in dovolj izkušenj imamo, da točno vemo, kam pes taco moli," je opozorila. In še dodala: "Ko vam obljubljajo višje plače, bodite pozorni, primite se za denarnice, ker to pomeni, da bo samo manjšina imela več."

Sindikalisti na Rožniku: Ne bomo dovolili posegov v pravice delavcev

Predstavniki treh sindikalnih central so na sinočnjem kresovanju na ljubljanskem Rožniku izpostavili težko priborjene delavske pravice in poudarili, da posegov vanje ne bodo dovolili. Kritični so bili do načrtovanega združevanja ministrstev za delo in za gospodarstvo ter do predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.

"Leta 1886 so delavke in delavci v okviru sindikalnih gibanj na ulicah Chicaga s krvjo tlakovali pot do osnovnih delavskih pravic in izborili osemurni delovnik, zato vsako leto ob tem času praznujemo mednarodni praznik dela. Danes, okroglih 140 let kasneje, vpijejo nekateri v parlamentu, da sindikatov ne potrebujemo, hkrati pa hočejo poseči v delavske pravice," je dejala generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk.

Po njenih besedah delavcem nobena pravica ni bila podarjena. "Vse smo si skupaj izborili in vse bomo, kot kaže, morali braniti," je poudarila.

Edino pravo merilo uspešnosti države mora biti po njenih besedah življenjski standard njenih ljudi, ne pa statistični podatki, ki koristijo kapitalu.

"Zato ostro nasprotujemo združitvi področja dela in gospodarstva pod isto ministrstvo. Takšna ureditev dodatno slabi položaj delavk in delavcev, ki smo že tako šibkejša stran," je izpostavila.

Tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je opozoril na "simbolično razkosavanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti".

"Ni naključje, da med imeni ministrstev ni več enakih možnosti in ni naključje, da pravim, da področje dela prehaja pod ministrstvo za gospodarstvo," je dejal. Solidarnost in varnost bosta po njegovih besedah podrejena fleksibilnosti in konkurenčnosti, blaginja pa bo podrejena stroškovni učinkovitosti.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je dodal, da ne gre le za tehnično spremembo. "To je izredno nevarna odločitev, ki lahko pomeni, da bodo pravice delavk in delavcev postale orodje za doseganje interesov kapitala, orodje, ki bo lahko in bo pripeljalo do tega, da bodo vrednote socialne države prizadete, orodje, ki bo ukinilo plačan odmor med delom, povračilo potnih stroškov in še kaj," je posvaril Zorko.

"Jasno sporočamo, da smo proti temu zakonu in še enkrat pozivamo bodočega mandatarja, da še enkrat premisli," je dejal Zorko.

Nasprotujejo predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije

Po besedah Vuk sindikati odločno nasprotujejo tudi predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. "To ni zakon za razvoj, temveč zakon za bogate in tiste, ki delujejo po načelu znajdi se, medtem ko nam pod krinko razvoja ponujajo menedžerski pokrov - oni temu rečejo razvojna kapica - ki bi zvišal neto plače le tistim z več kot 7500 evrov bruto prejemkov," je izpostavila.

Počivavšek je dodal, da predlagatelji obljubljajo vitko državo, ki jo slikajo kot postavno mladenko, v resnici pa je zlobna mačeha, skrbi samo za svoje ljubljence, za ostale, za družbo pas ji je vseeno. "Vseeno ji je za socialno državo, za javne storitve, vseeno ji je za delavke in delavce, ne želi si enakih možnosti za vse, vsakega pa pušča samega, prepuščenega njegovi lastni iznajdljivosti in sposobnosti," je dejal Počivavšek.

"Če je razvoj to, da se spodbuja samostojno podjetništvo, da se ustvarja lažno samozaposlene, prekarne zaposlitve, potem je to razvoj, ki mu sindikati rečemo ne, nočemo ga," je dodal Zorko.

Vsi trije so pozvali k enotnosti delavcev. "Zgodovina nas uči, da izgubimo, če smo razdvojeni. Če smo skupaj, zmagujemo," je poudaril predsednik ZSSS.

"Stopimo skupaj, ko združimo moči, lahko premikamo meje, odločevalcem pa sporočamo jasno in glasno, da ne bomo nemi opazovalci kratenja naših pravic. Solidarnost je naša moč, pravična in socialna Slovenija pa naš cilj," je sklenila Vuk.