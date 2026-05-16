Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za deset odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila.

Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence v državni upravi, so navedli na ministrstvu.

Letos višji kot lansko leto

Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema.

Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9 odstotka.

Lani je bil regres izplačan v višini 1341,61 evra, kar je bilo pet odstotkov nad višino tedanje minimalne plače. Letos je tako za torej za nekoliko več kot 288 evrov višji.