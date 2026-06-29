Jaša Jenull nad početje Jana Plestenjaka in Eve Irgl #video

Dan pred državnim praznikom je Jan Plestenjak na svojih družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem izobeša slovensko zastavo, s katerim je počastil 35. obletnico samostojne Slovenije ter državi zaželel vse najboljše ob prazniku. Dva dni zatem je njegov videoposnetek analiziral aktivist in predstavnik civilne iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull ter Plestenjakovo početje označil za "infantilno", njegov izbor obleke pa za militarističen.

24. junija je Jan Plestenjak na svojih družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je na svojem domu na drog izobesil slovensko zastavo ter ob tem povedal: "Jutri je tvoj rojstni dan, vse najboljše ljuba moja Slovenija."

Jaša Jenull je zaradi videa, v katerem izobeša slovensko zastavo, napadel Jana Plestenjaka. pic.twitter.com/4qPfXsx1cJ — Jan (@Jan_Slovenia) June 28, 2026

Aktivist in predstavnik civilne iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je dan po državnem prazniku analiziral Plestenjakov posnetek in svojo analizo delil na svojih družbenih omrežjih profila Piščalka, kakor se imenuje tudi njegova skupnost. Jenull je v svojem videoposnetku analizo izobešanja slovenskih zastav opravil v prvem delu, ki ga je podnaslovil z Desničarsko "posiljevanje" z zastavami in nacionalnimi simboli.

Kot "navdihujočega" kandidata in deljenje videoposnetka pri izobešanju slovenske zastave je Jenull izpostavil tudi glasbenika Jana Plestenjaka in ga predstavil kot nekoga, ki sicer ni član stranke SDS, a je očitno "na podlagi zastave zaznal, v katero smer piha veter, in se je tudi sam obrnil proti vetru".

"Najlepša dežela, dobri ljudje … Imejmo se radi in se spoštujmo. Jutri je tvoj rojstni dan, lepa moja Slovenija. Vse najboljše!" je svoj videoposnetek pred dnevom državnosti podnaslovil Plestenjak.

Jenull mnenja, da gre za "infantilno mahanje z zastavami za nabiranje všečkov"

Sprva se Jenull na videoposnetku ni spomnil Plestenjakovega priimka in ga predstavil samo kot Jana ter nato o njegovem početju in obleki povedal: "Plestenjak se je oblekel nekako militaristično, skoraj tako kot desničarski podporniki gibanja MAGA v ZDA, ki si nadenejo maskirne uniforme in kape," je Plestenjakov slog oblačenja kritiziral Jenull in njegov nagovor, početje in voščilo Sloveniji v nadaljevanju opisal kot "infantilno mahanje z zastavami za nabiranje všečkov s strani ljudi, ki resnično nimajo sposobnosti samostojnega ali pa kritičnega mišljenja", je med drugim v odziv na Plestenjakov posnetek komentiral Jaša Jenull.

Jenull tudi nad posnetek in početje Irgl

"Na tem se tudi dela, da nekdo samo pomaha človeku z zastavo in on že skoči kot nek pes in že vzklika: Kdor ne skače ni Slovenc! To je to, kar bi si oni želeli, torej narod, ki na ta način reagira in deluje," je povedal Jenull. Dodal je, da si tovrstni posamezniki ter pripadniki in predstavniki desnih politik seveda ne bi želeli "kritičnega odnosa do politik, ker je treba Slovenijo imeti rad, treba je rad imeti zastavo in tudi tiste, ki obešajo in mahajo z zastavo", je še dodal Jenull.

Ob Plestenjaku je pred tem Jenull izpostavil tudi političarko Evo Irgl, sicer članico Logarjeve stranke Demokrati, ki je prav tako ob dnevu državnosti delila videoposnetek, na katerem je najprej zlikala slovensko zastavo, nato pa se je z njo še pojavila v videoposnetku.

Početje Irgl in Plestenjaka je Jenull primerjal tudi s Trumpovim početjem, ki je tovrstnemu slavljenju zastave po njegovem mnenju utrl pot. "Znano je tudi početje Trumpa, ki je temu ostudnemu nacionalističnemu populizmu utrl pot, ki je enkrat na odru objel zastavo in se skoraj malce 'spolno' privil k njej. Ti ljudje imajo dobesedno nek fetiš do zastav in do izražanja ljubezni do teh zastav, ne zato ker bi jim to res nekaj pomenilo, ampak zato, ker se zavedajo, da če si polastiš ta simbol, ki se pojavlja v šolah in na proslavah, se ta simbol s tabo tudi asociira in lahko potem s tem simbolom tolčeš po vseh nasprotnikih in si pod to zastavo zaščiten," je v videoposnetku še povedal Jenull.

Tako je dan državnosti na svojih omrežjih proslavila političarka Eva Irgl:

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