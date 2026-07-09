Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
10.05

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Urška Bačovnik Janša Janez Janša Janez Janša Ankara Nato žena sprejem obleka

Četrtek, 9. 7. 2026, 10.05

31 minut

Janša zadovoljen z vrhom zveze Nato, njegova žena blestela v belem #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

V turški prestolnici Ankari je ob robu vrha voditeljev članic zveze Nato potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi žena slovenskega predsednika vlade Janeza Janše Urška Bačovnik Janša. Za dogodek je izbrala elegantno opravo bele barve.

Žena slovenskega premierja Janeza Janše Urška Bačovnik Janša se je poleg uradnega torkovega sprejema turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na letališču in večerje ob robu vrha voditeljev članic zveze Nato udeležila tudi sprejema pri ženi turškega predsednika.

Ob vrhu voditeljev članic zveze Nato je v turški prestolnici Ankari v sredo namreč vzporedno potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi žena slovenskega premierja Urška Bačovnik Janša. Za dogodek je oblekla elegantno belo krilo in bel suknjič, vse skupaj pa dopolnila z zanimivo zelenorjavo torbico.

Uradni vladni profil Republike Slovenije je delil tudi posnetek sprejema in fotografijo Bačovnik Janše z Emin Erdogan, ženo turškega predsednika.

Po koncu vrha zveze Nato, ki se je končal v sredo, se je oglasil tudi slovenski predsednik vlade: "To je bil eden tistih vrhov zveze Nato, s katerimi smo lahko zadovoljni. Sprejeta deklaracija daje odgovore na vse ključne izzive. Pokazala se je velika enotnost, česar v preteklosti ni bilo vedno," je zapisal Janša in dodal: "Hkrati pa Sloveniji vračamo verodostojnost in kredibilnost."

Kongres SDS, Ormož. Janez Janša
Novice Janez Janša odhaja v Kijev. Razkril je tudi, kaj bo Slovenija dala Ukrajini.
Janez Janša
Novice Janša: Golob je obljubil. Ni izpolnil. Zdaj bomo plačali še enkrat več. #video
Janez Janša, Donald Trump
Novice O čem sta se pogovarjala Janez Janša in Donald Trump? #video
Urška Bačovnik Janša Janez Janša Janez Janša Ankara Nato žena sprejem obleka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.