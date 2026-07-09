Janša zadovoljen z vrhom zveze Nato, njegova žena blestela v belem #video

V turški prestolnici Ankari je ob robu vrha voditeljev članic zveze Nato potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi žena slovenskega predsednika vlade Janeza Janše Urška Bačovnik Janša. Za dogodek je izbrala elegantno opravo bele barve.

Žena slovenskega premierja Janeza Janše Urška Bačovnik Janša se je poleg uradnega torkovega sprejema turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na letališču in večerje ob robu vrha voditeljev članic zveze Nato udeležila tudi sprejema pri ženi turškega predsednika.

Ob vrhu voditeljev članic zveze Nato je v turški prestolnici Ankari v sredo namreč vzporedno potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi žena slovenskega premierja Urška Bačovnik Janša. Za dogodek je oblekla elegantno belo krilo in bel suknjič, vse skupaj pa dopolnila z zanimivo zelenorjavo torbico.

Uradni vladni profil Republike Slovenije je delil tudi posnetek sprejema in fotografijo Bačovnik Janše z Emin Erdogan, ženo turškega predsednika.

Ob robu vrha voditeljev članic zveze NATO je v turški prestolnici Ankari vzporedno potekal damski program, ki se ga je udeležila tudi soproga slovenskega premierja Urška Bačovnik Janša. pic.twitter.com/y0R9yZBpU6 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 8, 2026

Po koncu vrha zveze Nato, ki se je končal v sredo, se je oglasil tudi slovenski predsednik vlade: "To je bil eden tistih vrhov zveze Nato, s katerimi smo lahko zadovoljni. Sprejeta deklaracija daje odgovore na vse ključne izzive. Pokazala se je velika enotnost, česar v preteklosti ni bilo vedno," je zapisal Janša in dodal: "Hkrati pa Sloveniji vračamo verodostojnost in kredibilnost."