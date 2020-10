Janša ob stoletnici koroškega plebiscita: Priložnost za oba naroda

Janez Janša je sporočil, da so se s članstvom v Evropski uniji v tem prostoru med Avstrijo in Slovenijo odprle priložnosti, ki jih v preteklosti ni bilo. "Naša skupna dolžnost do prihodnjih generacij je, da te priložnosti izkoristimo za nadaljnjo krepitev sožitja med slovensko in nemško govorečimi prebivalci dežele Koroške kot tudi med obema državama," je poudaril po poročanju STA.

Dodal je še, da slovenska vlada ob tej priložnosti poudarja pomen polne uresničitve zavez iz sedmega člena Avstrijske državne pogodbe in pozdravlja načrte aktualne avstrijske vlade za izboljšanje materialnega in normativnega položaja slovenske manjšine.

Foto: Reuters

Predsednika Avstrije in Slovenije prvič skupaj na osrednji prireditvi

Vlada pozdravlja tudi odločitev slovenskega in avstrijskega predsednika, Boruta Pahorja in Alexandra Van der Bellna, za skupno obeležitev stoletnice koroškega plebiscita. Udeležila se bosta osrednje prireditve v Celovcu, ob tej priložnosti pa v celovški Slomškovi hiši odprla prve dvojezične jasli.

Protest mladih koroških Slovencev

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem pa ob današnji stoletnici koroškega plebiscita pripravlja demonstracije na celovški železniški postaji. Te potekajo pod geslom 10. oktober – ni vzroka za praznovanje! Za antifašistični konsenz na Koroškem.

Klub je na svoji strani na družbenem omrežju Facebook pri napovedi protesta med drugim zapisal, da nasprotujejo nacionalnim mitom in nemškemu nacionalizmu. Pozvali so tudi k solidarni družbi brez oblasti in izključitve.