Janša ob dnevu državnosti: Slovenija po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo

Predsednik SDS Janez Janša je ob dnevu državnosti v poslanici opozoril na izzive, s katerimi se po njegovem mnenju sooča Slovenija, ter poudaril pomen vrednot slovenske osamosvojitve in političnega sodelovanja.

V poslanici je zapisal, da se ob dnevu državnosti Slovenija z globoko hvaležnostjo ozira na osamosvojitev in nastanek lastne države. Po njegovih besedah je bila država izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo in njeno prihodnost.

Janša je ocenil, da je država po letih slabih odločitev pred zahtevnimi nalogami. Opozoril je na stanje javnih financ, previsoke davke ter izzive na področju javne, energetske in prehranske varnosti. Ob tem je poudaril potrebo po političnem sodelovanju, ustavnih spremembah in večji decentralizaciji države.

Po njegovih besedah je Slovenija po hitrem razvoju v prvih letih po osamosvojitvi po letu 2008 zastala. Za to je okrivil politiko izključevanja, ki je po njegovem mnenju zaznamovala slovenski politični prostor in zavirala razvoj države.

"Slovenija je edina država, ki je ukinila muzej svojega nastanka"

Posebej kritičen je bil do ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve leta 2023. Ocenil je, da je bila Slovenija s tem edina država, ki je ukinila muzej svojega nastanka, ter pozdravil njegovo ponovno ustanovitev.

V nadaljevanju je poudaril pomen zgodovinskega spomina in opozoril, da svoboda in samostojna država nista samoumevni. Po njegovih besedah mora vsaka generacija znova potrjevati vrednote demokracije in samostojnosti.

Ob tem je izrazil optimizem zaradi mlajših generacij, ki po njegovem mnenju vse bolj cenijo vrednote slovenske osamosvojitve in prevzemajo odgovornost za prihodnost države.

Ob koncu poslanice se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije, pripadnikom Teritorialne obrambe, policije, civilne obrambe ter vsem, ki so prispevali k razvoju države oziroma zanjo žrtvovali svoja življenja.

"Naj nas ob dnevu državnosti slovenske zastave spominjajo na pogum in enotnost v času slovenske osamosvojitve," je zapisal Janša.