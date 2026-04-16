Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
19.15

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Demokrati NSi koalicija Stranka SDS Janez Janša Janez Janša

Janša o sestavljanju vlade ostaja skrivnosten, Mahnič: četrta vlada Janeza Janše je blizu

Janez Janša | Predsednik SDS Janez Janša ob prihodu na zasedanje izvršilnega odbora na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati. | Foto STA

Predsednik SDS Janez Janša ob prihodu na zasedanje izvršilnega odbora na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati.

Foto: STA

SDS je na izvršilnem odboru stranke v Braslovčah vodenje poslanske skupine ponovno zaupala Jelki Godec. Ta pravi, da morajo najprej konstituirati DZ, da pa se v SDS težkih mandatov ne bojijo. Tudi drugi člani so bili glede sestavljanja vlade skrivnostni. Poslanec Žan Mahnič pa je ocenil, da je četrta vlada Janeza Janše zelo blizu.

Godec je v izjavi za medije po seji večkrat zatrdila, da se danes o sestavi vladne koalicije niso pogovarjali, njeno delo pa da je v državnem zboru. Najprej morajo konstituirati DZ, ustanoviti delovna telesa, "potem pa se bomo pogovarjali druge stvari". "Ko bo čas za to, boste tudi vse izvedeli," je dejala.

Godec: V SDS se ne bojimo težkih mandatov

Ob tem je dodala, da vsi pravijo, da jih čaka težek mandat. "V SDS se ne bojimo težkih mandatov in izzivov, ki so pred nami," je dejala.

Na vprašanje, ali bo v ponedeljek na posvet k predsednici republike Nataši Pirc Musar prinesla 46 podpisov, ki so potrebni za sestavo vlade, je odgovorila, da je do ponedeljka še dolgo. "Imam podpise svojih poslancev, kadar jih potrebujem, kadar se tako dogovorimo," je dejala.

Janez Janša skrivnosten

Predsednik SDS Janez Janša ob prihodu na zasedanje izvršilnega odbora na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati.

Mahnič meni, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu"

Medtem pa so nekateri člani stranke ob prihodu na izvršni odbor nakazali precej optimizma o vnovični sestavi vlade pod vodstvom Janeza Janše. Poslanec Žan Mahnič je tako denimo ocenil, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu". Podobno tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki je ocenil, da oblikovanju Janševe vlade dobro kaže.

Janša naj bi razmišljal o vladi s 16 resorji

Obenem pa so že zaokrožile informacije o številu resorjev, ki naj bi jih Janša ponujal potencialnim bodočim koalicijskim partnerjem. Kot kaže, tudi prvak SDS, enako kot njegov politični tekmec predsednik Svobode Robert Golob, razmišlja o vladi s 16 resorji. Po poročanju Dela bi po tem scenariju SDS pripadlo osem ministrstev, NSi pet, Demokratom Anžeta Logarja pa tri. Koalicijsko pogodbo pa sicer usklajujeta SDS in NSi, še navaja časnik.

Demokrati NSi koalicija Stranka SDS Janez Janša Janez Janša
VEČ NOVIC
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.