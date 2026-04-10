Petek, 10. 4. 2026, 18.45

48 minut

Janša: Levica se je danes ponovno naučila šteti, nekatera razmerja bolj jasna

Janez Janša | Foto STA

Z izvolitvijo Zorana Stevanovića na čelo DZ se je po besedah prvaka SDS Janeza Janše izkazalo, da je zadnja štiri leta oblast imela koalicija, ki ne zna šteti. "Zato smo tudi tam, kjer smo," meni. Ocenil je, da so "neka razmerja jasna", a še ne popolnoma. Kaj bo iz tega, pa bo jasno v prihodnjih dneh, je dejal o oblikovanju nove koalicije.

"Danes je bil dan, ko se je tranzicijska levica ponovno naučila šteti," je po izvolitvi Zorana Stevanovića v izjavi v DZ dejal Janez Janša. Kot pravi, upa, "da je to zaleglo", kaj bo sledilo, pa bo odvisno od nadaljnjih postopkov.

Novice Demokrati Stevanoviću niso omogočili kandidature, so pa glasovali zanj

Po njegovih besedah se namreč SDS v dneh po volitvah ni ukvarjala z oblikovanjem koalicije, temveč so želeli poskrbeti, da bi se slovenski pravniki in ljudje zavedali, kakšen je volilni sistem v državi. SDS je namreč podala več ugovorov na izide volitev v DZ zaradi domnevnih nepravilnosti. "Z oblikovanjem koalicije so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti," je še pristavil Janša.

O tem, ali ostaja na stališču, da manjšinske vlade ne bo oblikoval, pa je odvrnil, da vsaj na začetku manjšinska vlada "ni mogoča", ker da je za izvolitev mandatarja potrebna večina 46 glasov.

Novice Luka Mesec: Prihajajo težki časi

"V naslednjih dneh bo jasno. Stvari so takšne, kot so. Danes so mogoče nekoliko jasnejše, niso pa še popolnoma jasne, tako da bomo v prihodnjih dneh videli, kaj se bo zgodilo," je še dejal o oblikovanju prihodnje vlade.

Novice Zoran Stevanović je novi predsednik DZ #video

Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno nakaže obrise prihodnje koalicije.

