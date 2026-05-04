Jankoviću se na tokratnih volitvah obeta več konkurence

Čeprav ljubljanski župan Zoran Janković uradno še ni potrdil kandidature na prihodnjih županskih volitvah, se že govori o možnih izzivalcih, ki naj bi bili kandidati iz različnih političnih strank, pa tudi nekaterih novih političnih opcij. Janković bi tokrat tako lahko imel več konkurence kot običajno, svojo odločitev o tem, ali bo znova kandidiral za župana, pa bo sporočil 8. maja.

Jasmin Feratović Foto: Neža Petan/STA Piratska stranka naj bi za županskega kandidata predlagala Jasmina Feratovića, po neuradnih informacijah navaja Dnevnik. Feratović, predsednik stranke in ljubljanski mestni svetnik, je na zadnjih lokalnih volitvah že kandidiral za župana, vendar z 1,62 odstotka glasov ni dosegel vidnejšega rezultata.

Asta Vrečko Foto: Bor Slana/STA Za župansko mesto naj bi neuardno kandidirala tudi ministrica za kulturo v odhodu in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, vendar v stranki teh informacij niso potrdili.

Anton Rop Foto: STA Med imeni, ki krožijo v političnih krogih, je tudi Anton Rop, nekdanji predsednik vlade in nekdanji finančni minister. Sam kandidature ni želel potrditi.

Aleš Primc Foto: STA Med možnimi kandidati se omenja tudi Aleš Primc, ki je bil na zadnjih lokalnih volitvah tretji najuspešnejši kandidat. Prejel je 6,95 odstotka glasov, njegova lista Glas za otroke in družine pa je dobila en mandat v mestnem svetu.

Urška Klakočar Zupančič Foto: Bor Slana/STA Ljubljansko župansko tekmo bi lahko premešala tudi Urška Klakočar Zupančič, nekdanja predsednica državnega zbora, ki je po neuspehu na parlamentarnih volitvah izstopila iz Gibanja Svoboda. Kandidature za ljubljansko županjo za zdaj ni napovedala.