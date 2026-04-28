D.K., STA

Torek,
28. 4. 2026,
14.29

Janković znova izpostavil prednosti novega režima parkiranja v Ljubljani

Štepanjsko naselje | Foto STA

V Mestni občini Ljubljana bodo po zagotovilih župana Zorana Jankovića spoštovali voljo prebivalcev glede razpisa referenduma o spremembah odloka o urejanju prometa v občini. Po županovi oceni bo izvedba morebitnega referenduma stala nekaj manj kot milijon evrov. Je pa Janković danes znova izpostavil prednosti novega režima parkiranja.

Medtem ko pobudniki referenduma o spremembah odloka, ki širi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, poudarjajo, da je treba narediti konec nepremišljenim parkirnim ukrepom, ki temeljijo na nepopolnih informacijah in nekakovostnih podatkih, je ljubljanski župan Zoran Janković prepričan, da je ukrep dober.

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
Na današnji redni tedenski novinarski konferenci je spomnil, da je bila pred spremembo odloka v ljubljanski občini v veljavi ureditev, ki je temeljila na načelu treh dovolilnic na eno stanovanje. Novi, spremenjeni odlok pa zagotavlja prvo dovolilnico samo za tiste prebivalce, ki imajo avtomobil, in nimajo svoje garaže in parkirnega mesta. "Trdim, da je to bolj pravičen sistem," je poudaril.

Za uro 70 centov, čez noč dva evra

Spremenjeni odlok o parkiranju v ljubljanskih soseskah med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Odločitev o morebitnem referendumu bo znana 28. maja

Janković je danes tudi spomnil, da je za 18. maj na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo v začetku februarja zoper Mestno občino Ljubljana prav zaradi novega parkirnega režima vložili prebivalci Štepanjskega naselja. Za 20. maja je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

Če bo pobuda za referendum uspešna, bodo v mestni občini spoštovali voljo prebivalcev in na izredni seji mestnega sveta razpisali referendum, je napovedal. "Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum. To bomo vedeli 28. maja," je dodal. Izvedba morebitnega referenduma pa bi po njegovi oceni stala nekaj manj kot milijon evrov.

Ponovil je svojo oceno, da je pobuda za razpis referenduma, ki so jo podprle tudi razne druge civilne iniciative v mestu, že del predvolilne kampanje pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Sicer pa je v pripravi tudi predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici v prestolnici. Po Jankovićevih besedah bodo odločitev o morebitnem referendumu sprejeli po javni tribuni v kinu Šiška, na katero bodo povabili strokovnjake, tako zagovornike kot tudi nasprotnike sežigalnice. Na vprašanje, ali bi bil posvetovalni referendum o sežigalnici lahko na isti dan kot morebitni referendum o parkiranju, pa je ocenil, da se to časovno ne bo izšlo.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.