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Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
23. 6. 2026,
17.54

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Janković poplave podvoz Ljubljana

Torek, 23. 6. 2026, 17.54

35 minut

Janković v odgovor na poplavljene podvoze napoveduje semaforje

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Mercedes | Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. | Foto Bralec

Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje.

Foto: Bralec

Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi to ne pomaga.

"Imamo štiri podvoze, kjer se zadnjih pet let ob nalivih pojavljajo težave. Z državo smo se dogovorili, kako si jih razdeliti, in nam je ostal podvoz na Drenikovi in Celovški cesti, državi pa na Zaloški in Dunajski cesti," je pred odprtjem razstave Supermesto v mestni hiši danes pojasnil Zoran Janković.

Dela na Dunajski cesti so bila po njegovi oceni izvedena vrhunsko

Dela na Dunajski cesti so bila po njegovi oceni izvedena vrhunsko. "Črpalka vleče vodo in jo spušča v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času nič ne pomaga," je dejal. "Tisto, kar lahko in bomo naredili, je to, da postavimo semaforje. Ko bo višina vode dosegla določeno raven, se bo prižgala rdeča luč in bo treba počakati deset ali 15 minut," je pojasnil.

Na Celovško voda priteka z Rožnika in teče nad ilovnatimi tlemi. "Poskušali jo bomo zadržati in narediti ponikalne jame, da bo šla pod zemljo," je dejal. Semaforje bodo po Jankovićevih besedah namestili v naslednjem mesecu, "če bo vse po sreči". Najprej morajo namreč še določiti, na kakšen način se bodo prižigali, in se uskladiti s policijo.

Župan je tudi pozval voznike, naj ob takšnem nalivu, kakršen je bil v soboto, raje počakajo in ne zapeljejo v podvoz.

Zoran Janković poplave podvoz Ljubljana
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