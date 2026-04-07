Ljubljanski župan Zoran Janković je tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič vložil zaradi lažnih navedb, je pojasnil na današnji redni tedenski novinarski konferenci. Dodal je, da pričakuje opravičilo in odškodnino 25 tisoč evrov. Znova je pozval, naj se javi tisti, ki mu je "kadarkoli v življenju kaj dal", in zatrdil, da takega ni.

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora, ki se je izkazal za nastavljenega, Nina Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

Zoran Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčič vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je "eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval deset odstotkov, kar je laž".

Dodal je, da je tudi srbski Delta Holding, ki je kot investitor v stolpnico tedanjo neurejeno gradbeno jamo na območju kupil od podjetja Rastoder in katerega odvetnica je bila Zidar Klemenčič, to zanikal.

Pri tožbi bo vztrajal, dokler se Zidar Klemenčič javno ne opraviči, ob tem pa zahteva odškodnino 25 tisoč evrov.

Zidar Klemenčič je dolgo potrebovala, da ga je obdolžila

Ponovil je, da je družba Rastoder ta projekt kupila v stečaju in z gradbenim dovoljenjem. S prvo spremembo gradbenega dovoljenja so sebe vpisali kot lastnika, nato pa projekt, kot omenjeno, prodali družbi Delta Holding, zaradi česar je sledila druga sprememba dovoljenja.

"Tako da pomoči Mestne občine Ljubljana niso potrebovali," je dejal Janković. Po njegovih besedah se je to dogajalo pred deset in več leti (v letu 2015, op. STA), Zidar Klemenčič pa je "dolgo potrebovala", da ga je obdolžila.

Mediacija za Jankovića ne pride v poštev

Na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi zadeve rešili v okviru mediacije, je odgovoril, da ne, saj da je imela Zidar Klemenčič dovolj časa za opravičilo in pojasnilo glede posnetkov. Zidar Klemenčič je že ob objavi posnetkov poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.

Janković pa ne razmišlja o tožbi zoper nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki ga je v svojem posnetku prav tako omenjala in med drugim dejala, da Jankoviću "nič ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli". Župan je danes dejal, da bi ob sumih kot pravosodna ministrica lahko kaj naredila. Če bi podala tako izjavo kot Zidar Klemenčič, pa bi jo absolutno tožil, je dodal.