Za ljubljanskega župana Zorana Jankovića je zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Ponovil je, da je odlok umaknjen, v parkirni režim v soseskah pa do konca mandata ne bodo posegali.

Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci zahvalil občanom – tako 19 odstotkom, ki so prišli na volišče, kot tistim 81 odstotkom, ki se referenduma niso udeležili. "Vsak od njih, ali je prišel in glasoval za ali proti, ali pa ni prišel, je izkazal svojo voljo," je dejal. Še vedno je prepričan, da 99 odstotkov tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil, "ali pa se gredo politikantstvo".

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs je po Jankovićevi oceni dobil podporo 40.000 prebivalcev mesta, ki so z nečim nezadovoljni, "karkoli to je". Ocenjuje, da je šlo za priprave na lokalne volitve, za referendum proti županu, čeprav so organizatorji trdili, da to ne drži.

Ljubljanska občina v parkirni režim v soseskah do konca mandata ne bo posegala

Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati "mimo" četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma umaknila, je njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega. Ponovil je, da je občina odlok umaknila. "Odloka ni in ga ne bo v tem mandatu," je dejal.

"Štepanjsko naselje se deli na severni in južni del in zanimivo je, da na južnem delu so pa stanovalci prezadovoljni. Nimamo praktično nobene pritožbe, dvignili so čez 200 dovolilnic na teh parkiriščih, ki so zdaj označena in urejena," je izpostavil.

Ljubljani podžupan Dejan Crnek Foto: STA Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je spomnil, da je Mestna občina Ljubljana k urejanju problematike v Štepanjskem naselju pristopila na željo občanov, rešitve pa da so iskali tako s strokovnjaki kot nevladnimi organizacijami. Stanovalce so tudi obveščali o načrtovanih spremembah po vseh utečenih kanalih, "tako da ni šlo za ad hoc odločitev in pa nastrojeno proti stanovalcem, ampak ravno obratno – za stanovalce, kjer je bilo vpletenih, angažiranih veliko število ljudi in organizacij, ki se s tem ukvarjajo".

Dotaknil se je tudi očitkov pobudnikov referenduma, da je umik odloka pravno sporen. Po Crnekovih pojasnilih odlok še ni bil v veljavi, saj ni bil objavljen v uradnem listu, saj je okrajno sodišče v Ljubljani z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja.

V odločbi je okrajno sodišče občini naložilo, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim. Po besedah podžupana tako občina odloka niti ne bi mogla uveljavljati in se jim je zdelo nesmiselno. "In ker še ni bil objavljen, smo ga zato lahko verjetno tudi umaknili," je dejal. Po njegovih besedah bo občina še naprej skrbela za urejanje prometa skladno z vsemi ukrepi, ki so jih napovedal. Med drugim je omenil prenovo avtobusnih linij in uvedbo rumenih pasov.