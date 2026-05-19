Janković o pokopu žrtev povojnih pobojev: Povprašal bom občane

Ljubljanski župan Zoran Janković glede predloga zakona SDS, Demokratov ter NSi, SLS in Fokusa, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev prenesli na ljubljanske Žale, razmišlja, da bi o tem povprašal občane. Predlog morajo v ljubljanski občini sicer še preučiti.

"Ne vem, ali lahko naredimo referendum o tem samo v Ljubljani, ker gre za državni zakon," je dejal na današnji novinarski konferenci. "Ne znam pa si predstavljati, kako bi lahko nekdo zunaj Ljubljane odločal o tem, kaj delamo v Ljubljani," je dodal.

Kot je pojasnil, je mesto končalo en projekt širitve Žal, ki ga namerava nadaljevati. Prostorsko stisko pa imajo ob tem še na pokopališčih Štepanjsko naselje, Stožice in predvsem Šentvid.

Janković: Nesprejemljivo je politiziranje te tematike

Država je že z zakonom opredelila prostor za prekop ostankov žrtev povojnih pobojev v Teharjah, je poudaril. "To, da bi v mesto heroj prenesli kosti tistih, ki so bili na strani fašizma in nacizma, je za moj okus nesprejemljivo," je dejal. Nesprejemljivo se mu zdi tudi politiziranje te tematike.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale.