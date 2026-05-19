Janković: Ne znam si predstavljati, kako je, ko izgubiš otroka

Župan občine Ljubljana Zoran Janković je na svoji redni novinarski konferenci izrazil sožalje družini 17-letnega dekleta, ki je umrlo v petkovi tragični nesreči. "O nesreči sem govoril z mamo in ji izrekel sožalje. Ne znam si predstavljati, kako je, ko izgubiš otroka," je vidno pretresen dejal Janković. Preiskava nesreče še ni končana, zato natančen vzrok nesreče še ni znan.

Na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani se je konec prejšnjega tedna zgodila tragedija. 48-letni voznik mestnega avtobusa številka 20 je med zavijanjem desno spregledal peško in jo povozil. 17-letno dekle je utrpelo tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrlo. Na kraj nesreče že od petka svojci, prijatelji in občani prinašajo cvetje ter prižigajo sveče.

Že v petek sta ljubljanski župan Zoran Janković in direktor LPP Rok Vihar v skupni izjavi sporočila, da sta pretresena, ter izrekla sožalje svojcem. O tragediji sta spregovorila tudi na današnji redni novinarski konferenci, na kateri so predstavili podrobnosti dogodka.

Podatki z avtobusa so pokazali, da je voznik vozil s hitrostjo 23 kilometrov na uro, kar je manj od omejitve na tem odseku, ki znaša 30 kilometrov na uro. "Voznik je bil popolnoma trezen in brez kakršnihkoli substanc," je poudaril ljubljanski župan.

"Ne iščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil. Ker ne znam povedati, kako bi vrnil življenje. Jaz sem v tem joku in nesreči z družino," je sklenil Janković.

V podjetju delata voznik in njegova žena

Vihar je povedal, da so 48-letnemu vozniku takoj po dogodku nudili psihološko pomoč. "Voznik od nesreče ni v službi. Takoj po dogodku mu je bila ponujena psihološka pomoč in v tem tednu bo deležen obravnave pri kliničnem psihologu. Pomoči bo deležen toliko časa, kolikor bo to potrebno," je dejal Vihar in dodal, da bo psihološke pomoči deležna tudi njegova družina.

V podjetju namreč poleg voznika dela tudi njegova žena. "To je tragedija za vso družino. Ko sta dva člana zaposlena v istem podjetju in se ukvarjata z istim poklicem, pa je ta še toliko večja," je povedal Vihar.

Avtobus ni bil prepoln, vozniku se ni mudilo

Zaveda se, da se ob takšnem dogodku razumljivo postavlja vprašanje, kaj se je zgodilo in ali bi to lahko preprečili.

Spregovoril je o nekaterih špekulacijah, ki so se v minulih dneh pojavile v javnosti, in predstavil dejstva, s katerimi razpolagajo.

"Vozilo v času prometne nesreče ni bilo preobremenjeno. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov," je pojasnil Vihar.

Prav tako je zanikal nekatere očitke, da se je vozniku mudilo. "Avtobus v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda, kar pomeni, da voznik ni dohiteval voznega reda," je dejal in dodal, da podatki iz internega sledenja vozil kažejo, da je pred nesrečo voznik po Poljanski cesti vozil s hitrostjo 23 kilometrov na uro, kar je manj od omejitve, ki velja za to območje. "To nakazuje, da voznik pred nesrečo ni hitel. Prav tako se je na semaforju ob rdeči luči ustavil," je pojasnil Vihar. Sklepamo torej, da je voznik dekle povozil takoj zatem, ko se je na semaforju prižgala zelena luč in je lahko speljal.

Predsednik sindikata voznikov LPP Gregor Cunder priznava, da je delo voznikov mestnih avtobusov zahtevno. "Delovni čas je zahteven, izjave glede pritiskov na kader glede voznega reda pa ne držijo," je poudaril.

Preiskava nesreče še ni končana, zato natančen vzrok nesreče še ni znan. LPP s policijo sodeluje pri preiskavi nesreče.