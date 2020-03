Janković ne bo zaprl ljubljanskih lokalov

Krizni štab je na včerajšnjem zasedanju sprejel niz ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje novega koronavirusa. Kot je po zasedanju dejal novi obrambni minister Matej Tonin, se ukrepi nanašajo zlasti na omejitev javnega življenja, "predvsem, kar se tiče lokalov in javnega prometa". Prepoved obratovanja lokalov je napovedal tudi novi zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki sicer ni razkril, kdaj naj bi začela veljati.

V Ljubljani lokalov ne mislijo zapreti

In če so odredbo o zaprtju gostinskih lokalov in drugih družbenih objektov že sprejeli v ptujski, lendavski in mariborski občini, tovrstnih ukrepov v slovenski prestolnici, pristojni, vsaj za zdaj, še ne mislijo sprejeti. Kot so nam dejali bralci, je bilo včeraj popoldne v središču Ljubljane pestro - poleg gostinskih ponudnikov je obratovala tudi mestna tržnica.

Kot pa je danes za 24ur dejal ljubljanski župan Zoran Janković, zgledom županje Ptuja in župana Maribora, ne bo sledil. Odločitev o zaprtju teh bo prepustil novi vladi. Je pa Janković še dejal, da so na občini sprejeli navodila, da lahko zaposleni opravljajo delo od doma. "Naročili smo jim, naj ne bodo panični in naj upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade," je povedal.

Med drugim je izpostavil tudi problematiko ob zaprtju šol in vrtcev. "Že v sredo sem govoril s premierjem Janezom Janšo in mu izpostavil težave, ki nastajajo pri dežurnih vrtcih. Za otroke zdravstvenih delavcev Kliničnega centra Ljubljana, ki v času zaprtja šol potrebujejo varstvo, smo pripravili vrtec Vodmat in osnovno šolo Vodmat," je med drugim še dejal.

S ponedeljkom bo začasno ustavljen avtobusni in železniški javni potniški promet po celi državi.