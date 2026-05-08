Janković naj bi sporočil, da bo ponovno kandidiral za župana

Pred sobotnim mestnim praznikom bo danes na Ljubljanskem gradu slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković med drugim sporočil, ali bo ponovno kandidiral za župana. Po informacijah N1 naj bi svojim najožjim sodelavcem odločitev, da bo kandidiral, potrdil že včeraj. Na seji bo podelil tudi občinska priznanja in nagrade. Popoldne bo kandidaturo za župana predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović.

Ali se bo Zoran Janković znova potegoval za župansko mesto in nadaljeval 20-letno vodenje Mestne občine Ljubljana, bo znano nekaj po 13. uri. Na torkovi novinarski konferenci je sicer dejal, da je lepo biti ljubljanski župan in da si česa drugega ne zna predstavljati. "To je moje življenje," je povedal. Poudarjal je tudi, kaj vse so v času njegovega mandata opravili. Po njegovih besedah bo kljub drugim možnostim, ki so mu bile ponujene, ko bo zaključil, zaključil v Ljubljani, ker je to zanj najlepše mesto.

N1 medtem poroča, da je odločitev o ponovni kandidaturi že sprejel, to pa zaupal tudi svojim najožjim sodelavcem. Po njihovih informacijah naj bi bila v zadnjih tednih izvedena tudi javnomnenjska anketa, ki aktualnemu županu kaže bistveno slabšo podporo kot tista pred štirimi leti. Podporo naj bi mu izreklo le okoli 35 odstotkov vprašanih, medtem ko podpore njegovih morebitnih tekmecev v tokratni anketi naj še ne bi merili.

Feratović s predstavitvijo kandidature

Jasmin Feratović je na zadnjih lokalnih volitvah med vsemi kandidati prejel najmanj glasov, in sicer 1,62 odstotka. Foto: STA Kandidaturo za župana Ljubljane sta do zdaj napovedala še dva opozicijska mestna svetnika, ki sta kandidirala že na zadnjih volitvah leta 2022. To sta predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc ter predsednik Piratske stranke Slovenije in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović, ki bo danes popoldne svojo kandidaturo tudi uradno predstavil. Po njegovi napovedi bo ob viziji razvoja mesta v prihajajočem mandatu predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji.

Kot mogoče kandidate za prihajajoče lokalne volitve se medtem omenja še nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, sokoordinatorja Levice Asto Vrečko in Luko Mesca ter nekdanjega predsednika vlade in nekdanjega finančnega ministra Antona Ropa.

Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 je Janković zmagal z 61,83 odstotka glasov, na drugem mestu je bila z 9,61 odstotka Nataša Sukič (Levica), za njo pa s 6,95 odstotka Aleš Primc. Feratović, ki bo kandidiral tudi na teh volitvah, je med vsemi kandidati takrat prejel najmanj glasov, in sicer 1,62 odstotka.

Podelitev nazivov častna meščanka in častni meščan

Na današnji slavnostni seji ljubljanskega mestnega sveta, ki bo potekala na Ljubljanskem gradu, bo Janković naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane podelil ustanoviteljici in dolgoletni dekanki Poslovne šole Bled Danici Purg ter legendarnemu slovenskemu košarkarju Ivu Daneuu. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta, seje pa se bosta med drugim udeležila predsednik vlade Robert Golob in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki opravljata tekoče posle.

Ljubljana mestni praznik praznuje 9. maja, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Ta dan v Evropi praznujemo v spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije. Ljubljana pa je bila osvobojena 9. maja 1945, navaja STA.