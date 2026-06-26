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Avtorji:
M. T., STA

Petek,
26. 6. 2026,
20.40

Osveženo pred

8 minut

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Janez Janša Janez Janša Izrael Palestina

Petek, 26. 6. 2026, 20.40

8 minut

Janez Janša: veleposlaništvo v Izraelu bomo preselili v Jeruzalem

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kongres SDS, Ormož. Janez Janša | Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem, kot je to napovedal Janez Janša, preselila kot prva članica Evropske unije. | Foto Bojan Puhek

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem, kot je to napovedal Janez Janša, preselila kot prva članica Evropske unije.

Foto: Bojan Puhek

Premier Janez Janša je v danes objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven". Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine.

"To so naredili v nasprotju s slovensko zakonodajo"

"Leva vlada, ki je v zadnjih letih vladala v Sloveniji, je v nasprotju s slovensko zakonodajo priznala palestinsko državo," je dejal Janša po pisanju časnika. "Mi bomo spoštovali zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za našo udeležbo v koalicijskih pogajanjih in vsi so se s tem strinjali," je dodal.

Pojasnil je, kako namerava obnoviti odnose med državama, eden od njegovih načrtov po pisanju časnika vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Slovenija bi bila prva

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav - ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.

Janez Janša meni, da se Slovenija in Izrael soočata s številnimi enakimi izzivi - terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. "Namesto da se med seboj oddaljujeta, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov," je dejal. | Foto: Reuters Janez Janša meni, da se Slovenija in Izrael soočata s številnimi enakimi izzivi - terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. "Namesto da se med seboj oddaljujeta, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov," je dejal. Foto: Reuters

"Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu," je za Israel Hayom dejal Janša in Izrael označil tudi za demokratično partnerico ter zgled na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo.

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"Izrael ni problem Evrope, ampak eden od njenih najpomembnejših zaveznikov"

Menil je še, da se Slovenija in Izrael soočata s številnimi enakimi izzivi - terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. "Namesto da se med seboj oddaljujeta, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov," je dejal.

To stališče naj bi po pisanju časnika izrazil tudi v Bruslju, kjer namerava okrepiti blok podpornic Izraela in nasprotovati vsakemu poskusu uvedbe sankcij proti Izraelu in Izraelcem.

Vlada Janeza Janše bo zamrznila slovensko priznanje Palestine. | Foto: STA Vlada Janeza Janše bo zamrznila slovensko priznanje Palestine. Foto: STA

Še pred širšim delovanjem na evropski ravni želi premier po navedbah časnika korenito spremeniti dvostranske odnose z Izraelom ter Izraelce spodbuditi, naj obiščejo Slovenijo, jo raziskujejo in vanjo vlagajo.

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