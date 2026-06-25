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Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
19.59

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Janez Janša Janez Janša Nataša Pirc Musar dan državnosti

Četrtek, 25. 6. 2026, 19.59

8 minut

Janez Janša: Pričakoval sem, da bo Pirc Musar storila to

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Janez Janša | Glede same sredine proslave je Janez Janša dejal, da je bilo to "največ, kar se je dalo narediti" v tem času. Kritičen pa je bil do postavljenih ograj. "Tisti, ki je včeraj postavil te ograje, je naredil veliko napako in mislim, da se to nikoli več ne sme ponoviti," je dejal. | Foto Ana Kovač

Glede same sredine proslave je Janez Janša dejal, da je bilo to "največ, kar se je dalo narediti" v tem času. Kritičen pa je bil do postavljenih ograj. "Tisti, ki je včeraj postavil te ograje, je naredil veliko napako in mislim, da se to nikoli več ne sme ponoviti," je dejal.

Foto: Ana Kovač

Premier Janez Janša je pričakoval, da bo predsednica republike Nataša Pirc Musar med svojim slavnostnim govorom na osrednji slovesnosti na predvečer dneva državnosti v Ljubljani zavzela kritično držo, je danes za Planet TV dejal ob robu slovesnosti ob dnevu državnosti na Polževem.

"Jaz nimam nobenih problemov s tem, ima pač svoje poglede, kako stvari urejati. Jaz mislim, da so v določeni meri napačni," je dejal predsednik vlade.

Predsednici so žvižgali, Janša: "Jaz ne bi, verjamem pa, da so jih zmotili dvojni vatli"

Na vprašanja o žvižgih iz dela publike med govorom predsednice pa je dejal, da "sam na državni proslavi v počastitev dneva slovenske državnosti ne bi žvižgal in protestiral, verjamem pa, da je mnoge zmotila ta uporaba dvojnih vatlov". Kot namreč pravi, tudi njega moti, "da neka kritika vzplamti samo takrat, kadar je recimo desnosredinska vlada, kadar je leva vlada, takrat smo pa tiho".

Predsednico države Natašo Pirc Musar so žvižgi med njenim govorom na proslavi ob dnevu državnosti vidno vznemirili, kar so opazili tudi mnogi uporabniki spleta. Z obeh strani slovenskega političnega spektra medtem sicer prihajajo opozorila, da je takšno vedenje med govorom predsednice nedostojno in ne spada na tovrstne dogodke. | Foto: Posnetek zaslona Predsednico države Natašo Pirc Musar so žvižgi med njenim govorom na proslavi ob dnevu državnosti vidno vznemirili, kar so opazili tudi mnogi uporabniki spleta. Z obeh strani slovenskega političnega spektra medtem sicer prihajajo opozorila, da je takšno vedenje med govorom predsednice nedostojno in ne spada na tovrstne dogodke. Foto: Posnetek zaslona

"Tisti, ki je včeraj postavil ograje, je naredil veliko napako"

Glede same proslave pa je dejal, da je bilo to "največ, kar se je dalo narediti" v tem času. Kritičen pa je bil do postavljenih ograj. "Tisti, ki je včeraj postavil te ograje, je naredil veliko napako in mislim, da se to nikoli več ne sme ponoviti," je dejal.

Tokrat sicer ni bilo prvič, da je bilo prizorišče proslave ob dnevu državnosti ograjeno. Polemike in kritike so sprožale že leta 2020, ko je proslava sicer potekala na Kongresnem trgu.

Glede zapleta s praporščaki, ki so ga nato sicer rešili, pa je Janša dejal, da bo "za v prihodnje najbrž to treba urediti z nekimi pravili".

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