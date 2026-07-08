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Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
15.45

Osveženo pred

11 minut

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Janez Janša Janez Janša Vojna v Ukrajini Kijev Nato Ukrajina

Sreda, 8. 7. 2026, 15.45

11 minut

Janez Janša odhaja v Kijev. Razkril je tudi, kaj bo Slovenija dala Ukrajini.

Avtorji:
M. T., STA

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Kongres SDS, Ormož. Janez Janša | Predsednik vlade Janez Janša je bil leta 2022 eden prvih svetovnih voditeljev, ki so po začetku ruske invazije Ukrajine obiskali Kijev. | Foto Bojan Puhek

Predsednik vlade Janez Janša je bil leta 2022 eden prvih svetovnih voditeljev, ki so po začetku ruske invazije Ukrajine obiskali Kijev.

Foto: Bojan Puhek

Slovenija bo v okviru Natove pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev (43,82 milijona evrov), je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu.

"Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev," je Janša po vrhu Nata povedal o novem slovenskem prispevku v okviru pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini. Dodal je, da je bila napoved na vrhu v Ankari "lepo sprejeta".

Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe.

Nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je bila sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha zveze Nato v Ankari. Govorili so še o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije in večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti. | Foto: Reuters Nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je bila sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha zveze Nato v Ankari. Govorili so še o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije in večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti. Foto: Reuters

Članice Nata Ukrajini obljubile 140 milijard evrov pomoči

Voditelji članic zveze Nato so ob koncu vrha zavezništva v Ankari danes ponovno potrdili svojo "neomajno zavezanost" medsebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči, piše v skupni izjavi.

Voditelji članic Nata, vključno z ZDA, so v Ankari ponovno potrdili svojo "neomajno zavezanost" klavzuli o medsebojni pomoči, ki je zapisana v 5. členu pogodbe o vojaškem zavezništvu. "Napad na enega je napad na vse," so zapisali v zaključni izjavi vrha.

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Ob tem so se zavezali, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči.

"Ukrajina prispeva k transatlantski varnosti, zavezniki pa smo enotni v naši neomajni podpori Ukrajini pri branjenju njene svobode, suverenosti in ozemeljske celovitosti," še piše v skupni izjavi. Zato se zavezujejo, da bodo Kijevu za leto 2026 zagotovili 70 milijard evrov za vojaško opremo, pomoč in usposabljanje. Enako raven podpore bodo zagotovili tudi za leto 2027.

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