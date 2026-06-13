Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Černe bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana Kranja. Kot je povedal za STA, bo nastopil kot samostojni kandidat, dobiva pa že močno podporo iz različnih delov javnega in družbenega življenja. Na volitvah se bo pomeril z aktualnim županom Matjažem Rakovcem, preostali kandidati pa še niso znani.

Janez Černe je ob najavi svoje kandidature izpostavil, da v župansko tekmo vstopa s programom Kranj, ki deluje, in konkretnimi zavezami za uresničitev strateških projektov, ki so jih dosedanji župani prelagali, se jim izogibali ali se jih niso upali lotiti. "V Kranju ne manjka idej, temveč odločnosti, vztrajnosti in jasnega vodenja," je ocenil. Prepričan je, da Kranj potrebuje vodstvo, ki zna poslušati, postaviti prioritete, izpeljati projekte in za rezultate prevzeti odgovornost.

"Kranj ima izjemne pogoje, vendar nič ne deluje"

Njegova kandidatura, kot je povedal, že zdaj dobiva močno podporo, odprt pa ostaja za sodelovanje z vsemi, ki v programu prepoznajo priložnost za konkretne razvojne premike v občini. "Kranj ima izjemne pogoje, vendar nič ne deluje. Svojega pravega potenciala ne bomo dosegli, dokler ne bomo izvedli strateških, najzahtevnejših projektov," je izpostavil.

"Župan mora biti prvi na terenu, ne zadnji obveščen. Tisto, kar Kranjčani pričakujejo, je župan, ki je prisoten, ki prisluhne občanom, postavi jasne prioritete, jih izpelje in o njih redno poroča. Kranjčani morajo vedeti, kaj je bilo narejeno, kaj zamuja in kdo za to odgovarja," je v zapisu na družbenem omrežju Facebook, kjer je najavil svojo kandidaturo, zapisal Černe.

Černe je bil podžupan Kranja, junija lani pa ga je aktualni župan Matjaž Rakovec (levo) razrešil s te funkcije. Foto: Mediaspeed

Ključne točke programa

Program bo skupaj s svojo ekipo in podporniki podrobneje predstavil jeseni, nekaj ključnih točk pa je že izpostavil. Poudaril je, da Kranj potrebuje boljšo povezanost, urejen promet in funkcionalno infrastrukturo. Ena od jasnih prioritet mandata bi bila tako ureditev najmanj tisoč dodatnih parkirišč, ob tem pa tudi večja dostopnost za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza, z večjo pretočnostjo prometa ter pogostejšimi linijami javnega prevoza.

Napovedal je enakomernejši razvoj po vsej občini, bistveno cenejši vrtec brez čakalnih vrst in preselitev župana ter dela uprave v mestno jedro. Prepričan je tudi, da Kranj kot tretja največja občina v Sloveniji potrebuje drugačen odnos države. "Občinsko vodstvo mora znati ta odnos spremeniti in pospešiti izvedbo ključnih državnih projektov v Kranju, od priključka Kranj sever in rekonstrukcije prometne infrastrukture do regijske bolnišnice, doma za starejše in potniškega terminala," je poudaril.

Lani se je sprl z aktualnim županom, ki bo kandidiral tretjič

Černe se bo na volitvah spopadel z aktualnim županom Matjažem Rakovcem, ki se bo potegoval za svoj tretji mandat. Do lanskega spora, ki je bil povezan z imenovanjem direktorja Prešernovega gledališča Kranj, sta bila politična sopotnika. Nato je Rakovec junija lani Černeta razrešil s funkcije podžupana, Černe pa je odstopil z mesta vodje kranjskega odbora in svetniške skupine SD, ki je v mestnem svetu najmočnejša, Rakovec pa je bil županski kandidat stranke. Černe zdaj v mestnem svetu deluje kot samostojni svetnik.

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