Jaka Lopatič zapušča mesto odgovornega urednika Siol.net, v. d. urednice bo Katja Nakrst

Siol.net bo s 1. majem 2026 dobil novo vršilko dolžnosti odgovorne urednice. Dozdajšnji odgovorni urednik Jaka Lopatič ne bo več opravljal te funkcije, na položaj vršilke dolžnosti odgovorne urednice pa prihaja Katja Nakrst.

Jaka Lopatič je svojo odločitev uredništvu predstavil 16. aprila, mesto odgovornega urednika pa zapušča iz osebnih razlogov. Uredništvo je nato na internem glasovanju v ponedeljek, 20. aprila 2026, z veliko večino podprlo Katjo Nakrst za opravljanje funkcije vršilke dolžnosti odgovorne urednice.

Katja Nakrst bo prevzela mesto vršilke dolžnosti odgovorne urednice Siol.net. Foto: Gaja Hanuna

V času vodenja Jake Lopatiča je Siol.net beležil rast dosega in izboljšanje rezultatov. Portal je v tem obdobju dvakrat dosegel rekordno mesečno branost, januarja 2026 pa je ta znašala 954.713 unikatnih uporabnikov. Tudi v drugih mesecih je Siol.net v primerjavi z enakimi obdobji preteklih let beležil višje dosege.

"Vodenje Siol.net je bilo zame pomembna karierna izkušnja. Veseli me, da je portal v tem obdobju skupaj z ekipo beležil rast dosega ter dosegel tudi rekordne rezultate," je povedal Lopatič. Delo bo nadaljeval na Sportalu, kjer je deloval že pred imenovanjem na funkcijo odgovornega urednika.