Izziv za starše: kam z otroki med prvomajskimi počitnicami? To ponujajo mestne občine.

Prvomajske počitnice lahko za marsikaterega starša pomenijo organizacijski izziv, sploh če ostajajo službene obveznosti. Preverili smo, kako so na to pripravljeni v mestnih občinah ter ali ponujajo organizirano varstvo in počitniške dejavnosti. Odgovori razkrivajo tudi, ali povpraševanje po tovrstnih programih narašča.

Maribor z ustvarjalnimi delavnicami, lovom na zaklad in potepanjem po mestu

V Mestni občini Maribor bodo med prvomajskimi počitnicami, od 28. do 30. aprila, vsak delovnik med 8. in 16. uro na voljo ustvarjalne delavnice, igralnica, bralni kotiček in tri "potepanja" – v vojašnico Maribor, Biljard klub Gomez, pripravljajo pa tudi lov na zaklad v Mestnem parku. Razen potepanj, za katera je potrebna prijava, so ustvarjalne delavnice na voljo vsem, brez omejitev. Priporočljivo je, da imajo otroci s sabo malico iz nahrbtnika in bidon vode.

Izvajalec dejavnosti je Zveza prijateljev mladine Maribor. Vse aktivnosti so brezplačne, zaradi omejenega števila otrok je potrebna le prijava na potepanja. Foto: Shutterstock

Izkušnje kažejo, da med krajšimi počitnicami dejavnosti obišče okoli 30 otrok, med poletnimi počitnicami je otrok bistveno več, saj takrat organizirajo tudi varstvo, ko dnevno poskrbijo za okoli 90 otrok, je z občine odgovorila Sara Jagodič.

Med poletjem aktivnosti v mariborski občini razširijo še na dogajanje na Artkampu, kjer sta lahko proti plačilu dve skupini za varstvo, prav vsak dan pa organizirajo potepanja po mestu, na katerih otroci obiščejo lokalna podjetja, organizacije in posameznike. Vsako sredo se lahko pridružite plačljivemu celodnevnemu izletu po Sloveniji, poleg vsakodnevnih ustvarjalnih delavnic organizirajo tudi tedenske tematske delavnice.

V Velenju usmerjeni v kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa

Med prvomajskimi počitnicami v Velenju potekajo predvsem umetniški in ustvarjalni programi, kot je Mala inventura v Galeriji Velenje (tridnevno raziskovanje umetnosti), ter Pomladni počitniški živ žav, ki združuje ustvarjanje, igro in raziskovanje. Programi so usmerjeni v kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa otrok.

Programi potekajo v organizaciji javnih zavodov, kot so Festival Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje in Knjižnica Velenje, ob podpori Mestne občine Velenje. Udeležba je brezplačna, poleg javnih zavodov pa aktivnosti organizirajo tudi posamezna društva in druge organizacije.

Programi so praviloma dobro obiskani, pravijo na občini. Število udeležencev je odvisno od posameznega programa in razpoložljivih kapacitet. Te so pogosto zapolnjene, kar kaže na naraščajoče povpraševanje po kakovostnih počitniških aktivnostih. Foto: Shutterstock

Med poletnimi počitnicami v Velenju ves čas poteka zelo širok nabor organiziranih aktivnosti, ki so zbrane v posebnem zbirniku Poletne počitnice v Velenju. Vključujejo večdnevne in enodnevne programe, kot so ustvarjanje, športne aktivnosti, taborništvo, raziskovanje lokalnih zanimivosti, pridobivanje novih znanj, izvajajo pa jih številni organizatorji (npr. Športna zveza Velenje, Festival Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje, Galerija Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Knjižnica Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline in drugi).

"Staršem pomagamo predvsem z zagotavljanjem raznolike in dostopne ponudbe počitniških aktivnosti, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije, ter s sofinanciranjem programov, kar omogoča cenovno ugodnejšo prijavnino," je na velenjski mestni občini pojasnila Saša Sevčnikar.

V Krškem mizarska in zeliščna delavnica ter številne igre

V Mestni občini Krško tudi med prvomajskimi počitnicami otrokom in mladim omogočamo različne organizirane dejavnosti, ki jih izvajajo javni zavodi in društva. Letos program med prvomajskimi počitnicami oblikuje predvsem Zavod za mladino in šport Krško, ki med drugim vabi na mizarsko in zeliščno delavnico, skupno igranje družabnih iger, delavnico lego robotike in ogled otroške predstave. "Občina pomaga predvsem z rednim sofinanciranjem počitniških programov za otroke in mladino, podporo delovanju javnih zavodov ter sodelovanjem z društvi in organizacijami, ki pripravljajo kakovostne vsebine med šolskimi počitnicami. Cilj je, da imajo starši v lokalnem okolju dostopne možnosti varnega in aktivnega preživljanja prostega časa za otroke," je navedel Matija Gorenc.

Dogodki so brezplačni, z izjemo mizarske delavnice za otroke, kjer je potrebno plačilo kotizacije v višini 60 evrov.

Pri organizaciji tovrstnih organiziranih programov poleg društev sodelujejo javni zavodi Mestne občine Krško, kot so Zavod za mladino in šport Krško, Zveza prijateljev mladine Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Kulturni dom Krško, Večgeneracijski center Posavje (Ljudska univerza Krško) in krška izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Foto: Shutterstock

Med poletnimi počitnicami je ponudba praviloma najobsežnejša. Takrat javni zavodi, društva in športni klubi pripravijo večtedenske programe dnevnega varstva, športne tabore, ustvarjalne delavnice, kulturne programe, plavalne aktivnosti ter druge vsebine za otroke in mladostnike. Občina takšne programe podpira organizacijsko in finančno.

Pri poletnih programih varstva in počitniških aktivnostih velja posebej izpostaviti organizirano letovanje otrok v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah na otoku Lošinju, ki ga vsako leto s pomočjo prostovoljcev organizira Zveza prijateljev mladine Krško. Mestna občina Krško v celoti krije stroške letovanja za dve skupini otrok: za vse šestošolce z območja Mestne občine Krško ter za otroke in mladostnike z območja mestne občine, ki letujejo na predlog zdravnika.

Za Ljubljano bi sistemsko morala poskrbeti država

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana v letu 2026 na področju podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ni bilo predvideno sofinanciranje počitniškega varstva otrok med prvomajskimi počitnicami.

"Eden izmed razlogov je majhno število delovnih dni, zato med prijavitelji ni bilo interesa za izvedbo počitnic v tem času. Ker so v poletnem času izredno velike potrebe po počitniškem varstvu zaradi dolžine poletnih počitnic, vsako leto večino finančnih sredstev namenjamo za sofinanciranje varstva v tem času. Dejstvo je, da v mestnih občinah, kjer je večja koncentracija prebivalcev in šoloobveznih otrok, brez sistemskega pristopa države ne moremo zagotavljati počitniškega varstva za vse otroke, ki bi to potrebovali, v celoti," je pojasnila Alja Bebar.

Za sofinanciranje počitniškega varstva, ki ga izvajajo nevladne organizacije in jih sofinancirajo prek razpisa, pa bodo letos namenili več kot 250 tisoč evrov. V teh programih bo predvidoma 2.576 prostih mest za otroke od 1. do 5. razreda, v primeru vključitve otrok s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti.

Delež na otroka, ki ga v Ljubljani sofinancirajo na razpisu, znaša največ 17 evrov na dan. Prispevek staršev je največ deset evrov na otroka na dan. V zadnjih letih je povpraševanje zelo veliko, saj so mesta v večini primerov precej hitro zapolnjena. Foto: Matej Leskovšek

V Mestni občini Ljubljana sofinancirajo deveturni program počitniškega varstva med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami ter s tem pomagajo staršem pri usklajevanju službenih obveznosti in varstvu otrok med šolskimi počitnicami. V vsakem programu, ki je sofinanciran na razpisu, in tudi v programih Male ulice je predvidena udeležba otrok iz socialno ogroženih družin, ki je za otroke brezplačna, organizacije pa ta mesta rezervirajo že ob prijavi na razpis.

V sklopu poletnega počitniškega varstva otroci vsak teden obiščejo vsaj dve zunanji instituciji, kot so živalski vrt, bazen, kulturne ustanove, s čimer izvajalci zagotavljajo raznolikost vsebin. Poleg programov počitniškega varstva, ki jih izvajajo nevladne organizacije in jih sofinancirajo prek razpisa, se različni programi izvajajo tudi v mestnih javnih zavodih: Mala ulica, Mladi zmaji, Pionirski dom, Živalski vrt, Ljubljanski grad, Šport Ljubljana in drugi.

Na Ptuju delovanje javnih zavodov in organizacij v lokalnem okolju

Tudi Mestna občina Ptuj v času prvomajskih počitnic ne organizira posebnega varstva ali počitniških delavnic za otroke, vendar na tem področju aktivno sodelujejo javni zavodi in druge organizacije v lokalnem okolju, je pojasnila Tatjana Mohorko.

Tako Ljudska univerza Ptuj v okviru programa Špajza modrosti organizira brezplačno počitniško varstvo od 28. do 30. aprila, ki ga sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestna občina Ptuj.

Med 25. aprilom in 3. majem 2026 Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož pripravlja počitniške dejavnosti za družine z naslovom Poglej v muzej, ki otrokom in staršem ponujajo kakovostno in poučno preživljanje prostega časa na Ptujskem gradu.

Mestna občina Ptuj že od leta 2020 v celoti financira brezplačno poletno počitniško varstvo vseh devet tednov poletnih počitnic. To je namenjeno vsem otrokom, ki so v tekočem šolskem letu vključeni v I. triado osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj. Foto: Guliverimage

Pester počitniški program za 2. in 3. triado osnovnošolcev pripravljajo tudi v Mladinsko kulturnem centru (MKC) Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj. V času zimskih počitnic pa že vrsto let uspešno poteka projekt Hura, prosti čas, ki otrokom omogoča brezplačno, organizirano in aktivno preživljanje počitnic. Poleg tega v sodelovanju z MKC potekajo različne ustvarjalne delavnice.

Aktivne poletne počitnice v Celju

V Mestni občini Celje prav tako med prvomajskimi počitnicami ne organizirajo posebnega počitniškega varstva.

V sodelovanju s I. osnovno šolo Celje pa v mestu vsako poletje organizirajo poletno počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda, ki poteka od predvidoma 27. 6. do zadnjega petka v avgustu pred začetkom novega šolskega leta. Šola je izvajalec vseh programov, mestna občina pa delni sofinancer.

V različnih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih med poletnimi počitnicami poteka tudi program Aktivne počitnice v Celju, ki ga v sodelovanju z občino organizirajo Celjski mladinski center, Javni zavod Socio, Osrednja knjižnica Celje in Ljudska univerza Celje.

Aktivne počitnice so prvič potekale leta 2022 ter so del izvajanja Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje. Foto: Mestna občina Celje

Udeležba na Aktivnih počitnicah, ki so namenjene razgibanemu in ustvarjalnemu, pa tudi zabavno-poučnemu preživljanju prostega časa, je brezplačna, otroci pa z animatorji vsako leto zelo uživajo.

V času šolskih počitnic sicer v Celju vselej organizirajo tudi brezplačne športne aktivnosti, z izjemo prvomajskih počitnic, saj maja v Celju poteka Mesec športa, ki se letos začne 4. maja in traja do 4. junija. V tem času je občanom vseh generacij na voljo vrsta športnih aktivnosti, je povedal Alen Obrez.

V Kopru na pomoč šole in društva

Za varstvo med šolskimi počitnicami v Mestni občini Koper skrbijo posamezne šole oziroma društva.

Mestna občina Koper dejavnosti za otroke sicer vsako leto sofinancira prek javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper, je pojasnila Tanja Rudl. "Znaten delež denarja namenimo Društvu prijateljev mladine Koper, ki poskrbi tudi za dogajanje med šolskimi počitnicami, med počitnicami že tradicionalno več brezplačnih dogodkov pripravlja tudi Center mladih Koper, ki ga upravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper."

V Mestni občini Koper deluje tudi projekt Večgeneracijski center Morje, ki je sofinanciran v sklopu sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Mestne občine Koper ter pomembno prispeva k družbenemu dogajanju s številnimi brezplačnimi aktivnostmi za otroke na različnih področjih, v športu, kulturi, umetnosti in ustvarjalnosti.

Za pestro dogajanje v času počitnic z brezplačnim počitniškim programom za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov bo poskrbel tudi Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Južna Primorska in ga sofinancira Mestna občina Koper. Za več informacij glede počitniškega programa se lahko obrnite na vse navedene organizacije.

Mestna občina Koper vsako leto poskrbi za počitniško varstvo med poletnimi šolskimi počitnicami, ki poteka na Osnovni šoli Koper in je namenjeno vsem učencem od prvega do petega razreda, ki obiskujejo osnovne šole v Mestni občini Koper, pa tudi zunaj občine.

Mestna občina Koper v skladu z določbami Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči omogoča tudi plačilo počitniškega varstva za osnovnošolce, postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih pomoči pa vodi in o njih odloča Center za socialno delo Koper. Foto: ZAPS

Vprašanja smo poslali vsem 12 občinam v Sloveniji, ki imajo status mestne občine: Celje, Kranj, Krško, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.