Na agenciji za okolje so pojasnili, kakšne so v prihodnjih urah in ponoči pričakovane izredne vetrovne razmere v državi. Meteorolog Branko Gregorčič je dejal, da se bo podobna jakost vetra zagotovo ohranila še več ur.

V zadnjih 24 urah je Slovenijo zajelo viharno vreme z močnim vetrom, v gorah so sunki dosegali med sto in 150 kilometri na uro, v nižinah okoli 80 in več kot sto kilometrov na uro.

"Podobna jakost vetra se bo ohranila še do večera, s sunki vetra do okoli sto kilometrov na uro na najbolj izpostavljenih območjih. Zvečer in ponoči bo veter že nekoliko oslabel in za zvečer smo stopnjo opozorila z rdeče že znižali na oranžno, za soboto zjutraj pa na rumeno," je sporočil Branko Gregorčič.

Noč bo prinesla olajšanje

V soboto se bo čez dan po napovedih že naredil dokaj sončen dan in veter se bo toliko umiril, da ne bo več nevšečnosti. Nedelja bo bolj oblačna s severovzhodnim vetrom, a ne v takšnem obsegu, da bi povzročal težave.

Nekaj vetra bo še v prihodnjem tednu, a posebnosti ne pričakujejo.

Od četrtka več kot 800 intervencij

Na upravi za zaščito in reševanje so od četrtka skupno zabeležili že več kot 800 intervencijskih dogodkov, pri katerih je sodelovalo več kot 270 gasilskih in drugih reševalnih enot. Število klicev je preseglo številko tri tisoč.

"Daleč najintenzivnejši dogodki so še vedno na območju Zgornjesavske doline, kjer je poškodb največ. Na območju gorenjske izpostave oziroma Kranja je poškodovanih več kot 300 stanovanjskih objektov ter več kot deset industrijskih in drugih objektov," je poudaril generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

Posledično so zaprli šole in vrtce, tudi v Zgornjesoški dolini.

Ponoči so ukrepali tudi bolj proti vzhodu, na območju Maribora in Celja, nekaj manjših dogodkov so zabeležili še v Pomurju, kot so podrta drevesa, kar pa ni ogrožalo življenj, je dodal Behin.

Več tisoč ljudi brez elektrike in tudi vode

Močan vetrolom je povzročil tudi številne težave pri oskrbi z elektriko, brez katere je več kot 24 tisoč uporabnikov, največ na Štajerskem.

V prihodnjih 48 urah bodo pristojni skušali poskrbeti, da se zadeve normalizirajo, je še povedal Behin.

Iz Mariborskega vodovoda so danes sporočili, da lahko na območju Kungote zaradi občasnih izpadov električne energije nastanejo motnje v oskrbi s pitno vodo. Pristojne službe si prizadevajo za odpravo težav v najkrajšem mogočem času, po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pa priporočajo, da uporabniki pustijo vodo teči toliko časa, da se popolnoma zbistri.