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Avtor:
D.K.

Petek,
12. 6. 2026,
8.07

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Izrael žrtve Explosive Weapons Monitor

Petek, 12. 6. 2026, 8.07

14 minut

Izrael po ugotovitvah poročila odgovoren za več kot polovico civilnih žrtev eksplozivnega orožja

Avtor:
D.K.

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Gaza | Foto Reuters

Foto: Reuters

V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene iniciative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21 odstotkov.

"Škoda, povzročena civilistom, je huda, pri čemer gre 56 odstotkov vseh zabeleženih smrtnih žrtev med civilisti pripisati izraelskim oboroženim silam," piše v poročilu pobude, ki jo tvori nekaj manj kot 50 različnih nevladnih organizacij.

Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85 odstotkov incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile.

Normalizacija civilnega trpljenja v velikem obsegu

Kot posebej zaskrbljujoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega "normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu".

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Skupno je sicer lani v 65 državah zaradi eksplozivnega orožja umrlo 22.600 civilistov, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje je glede na poročilo v veliki meri posledica prekinitve ognja v Gazi.

Izrael žrtve Explosive Weapons Monitor
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