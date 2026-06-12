V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene iniciative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21 odstotkov.

"Škoda, povzročena civilistom, je huda, pri čemer gre 56 odstotkov vseh zabeleženih smrtnih žrtev med civilisti pripisati izraelskim oboroženim silam," piše v poročilu pobude, ki jo tvori nekaj manj kot 50 različnih nevladnih organizacij.

Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85 odstotkov incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile.

Normalizacija civilnega trpljenja v velikem obsegu

Kot posebej zaskrbljujoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega "normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu".

Skupno je sicer lani v 65 državah zaradi eksplozivnega orožja umrlo 22.600 civilistov, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje je glede na poročilo v veliki meri posledica prekinitve ognja v Gazi.