Izkušeni alpinistki s severne stene Triglava padli 10 metrov globoko

V severni steni Triglava se je v nedeljo popoldne zgodila gorska nesreča, v kateri sta se poškodovali izkušeni alpinistki, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

V nedeljo nekaj po 17. uri je bila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, obveščena o gorski nesreči na območju Triglava. Pri reševanju so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

Po do zdaj znanih podatkih sta 40- in 49-letni plezalki v navezi plezali slovensko smer severne stene Triglava. Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel padajoči kamen, zaradi česar je izgubila ravnotežje. Obe plezalki sta padli približno deset metrov v globino in utrpeli poškodbe. S helikopterjem Letalske policijske enote sta bili prepeljani v Splošno bolnišnico Jesenice.

Kot so sporočili s PU Kranj, sta obe plezalki članici alpinističnih odsekov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.